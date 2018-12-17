瘋傳明年嫁男神 高金素梅巧妙回應了…

2018年12月17日 11:16 中時電子報 吳品瑤

無黨籍立委高金素梅轉戰政壇之前，乃是歌手、演員出身，不僅演藝實力堅強，外型更是出眾，魅力滿點的她，無論在演藝圈或是政界都是「超級發電機」，雖然緋聞不斷，然今年53歲的她卻遲遲未婚，然近來卻爆出高金素梅明年將步入禮堂，對象正是男神「展昭」何家勁。

高金素梅驚爆等著明年嫁人，對象是已息影從商、在中國大陸經營保健食品事業有成的男星何家勁，當年何家勁在《包青天》中飾演「御貓展昭」，風度翩翩、帥氣非凡的模樣讓他紅遍大街小巷，成為眾人心目中的超級男神，而他1990年跟高金素梅合作八點檔《愛》擦出愛火，然這段情多次分合，而走過不少風雨的兩人最終仍是分手收場，回歸到朋友關係，相傳何家勁跟高金素梅之間有過一個浪漫約定，那就是若60歲兩人都沒嫁娶，就共度餘生。

而這個甜蜜約定，在2012年一場記者會上，獲得何家勁證實，當時他認了當年2人的約定仍在，而他年底將過59歲生日，至今還是孤家寡人一個，於是港媒預先引爆話題，瘋傳何家勁明年將娶舊愛高金素梅，結果讓眾人相當期待，而對於婚訊瘋傳，據《年代新聞》報導，高金素梅稍早給出回應，笑稱：「玩笑話你們還當真啊？」，然記者追問她是否還記得這個浪漫約定時，高金素梅已早一步轉頭離去，留下微妙的餘韻。

(中時電子報)