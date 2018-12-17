嘉縣公布第1波小內閣 台菸酒董座吳容輝回鍋副縣長

2018年12月17日 11:35 中時 張亦惠

吳容輝為現任台菸酒董事長，受翁章梁之邀將回嘉義縣擔任副縣長。（張亦惠攝）

嘉義縣準縣長翁章梁17日公布第1波小內閣，副縣長將由現任台菸酒董事長吳容輝擔任，此次為第3度出任副縣長，令人矚目。祕書長為現任縣府參議羅木興、機要祕書是曾任太保戶政事務所祕書的龔孟麟、教育處長為現任彰化縣教育處長鄧進權、經發處長是現任台中市政府經發局專門委員江振瑋。

其中吳容輝、羅木興及龔孟麟皆為嘉義縣府熟面孔，鄧進權及江振瑋則是來自彰化縣及台中市。翁章梁表示，這次人事佈局要穩中求變，希望副縣長、祕書長跟機要祕書，具有在地經驗，對嘉義夠了解的人選，也謝謝吳容輝願意接受他的邀請。

吳容輝本身為嘉義人，曾任嘉義縣政府環保局長、縣府祕書長、副縣長，熟稔嘉義縣務，翁章梁曾任嘉義縣社會局長，2人是具革命情感老同事，吳容輝在陳明文縣長最後1屆任內曾以秘書長代理副縣長，張花冠任縣長後出任副縣長，加上翁章梁，3位縣長皆找他擔任副手。

吳榮輝表示，受翁章梁邀請回嘉義服務，因和翁過去是老同事，知道他是會做事的人，也認同「勇敢轉型」的理念，就像他在台菸酒推動改革創新一樣，這樣的工作需要協助，自己在台酒2年4個月階段性任務已完成，未來將自己貢獻給家鄉也感到十分踏實。

(中時 )