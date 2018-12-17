影》2018環球小姐今出爐 66年首位跨性別佳麗超吸睛

2018年12月17日 11:35 中時電子報 吳映璠

環球小姐后冠今天揭曉，今年有一位非常特別的參賽者，是27歲的西班牙小姐安潔拉．龐塞（Angela Ponce），她是環球小姐（Miss Universe）選美比賽66年來首位跨性別參賽佳麗。

2018環球小姐后冠今晚將揭曉，跨性別西班牙小姐龐賽參賽精彩片段。

儘管未能擠進比賽前20強，龐塞能夠參與這次盛會，已締造大會歷史紀錄。環球小姐選美比賽於2012年改變政策，拿掉長久以來限定「天生女性」參賽的規則，而龐塞也是政策改變後，首位參賽的跨性別佳麗。

據菲國網路媒體Rappler報導，比賽最終20強出爐後，龐塞獲大會支持，特別拍攝一部影片講述自孩提時代起築夢、奮鬥的過程。影片中她表示：「我不需要贏得環球小姐后冠，我只需要站在這裡。」

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英國太陽報（The Sun）報導，龐塞表示參與選美比賽，目標是希望喚起世人對跨性別群體高自殺率的關注，讓外界知道這個族群遭受嚴重的偏見及霸凌對待；另外她也希望藉由參賽向美國總統川普喊話，外傳川普內閣有意立法限制跨性別人士入兵服役、以及嚴格定義性別意涵是天生的。

龐塞回應：「擁有陰道並不會因此讓我變成女人，我在出生之前就已經成為女人，因為能夠界定我的性別的是這裡（她手指著自己的腦袋）。」

龐塞今年7月成功摘下西班牙環球小姐（Miss Universe Spain）后冠，震驚西國各地，也是環球小姐史上第一位以跨性別佳麗身分問鼎冠軍寶座的女性。最近，她代表西班牙參加於泰國曼谷舉行的環球小姐大賽，不論是在泳裝、晚禮服項目，或是國家服裝展示，龐塞婀娜多姿的身影、舉手投足間所展現的自信神態，都深深獲得粉絲喜愛，豔驚各界。

2018環球小姐后冠今晚將揭曉，27歲的跨性別西班牙小姐龐塞表現亮眼。（圖／路透社）

2018環球小姐后冠今晚將揭曉，27歲的跨性別西班牙小姐龐塞表現亮眼。（圖／路透社）

龐塞本身是一位模特兒，同時她也在西班牙一間旨在消弭跨性別兒童汙名化的非營利組織工作，她表示：「嬰兒出生時並不帶偏見，如果我們能在他們還小的時候就告訴他們多樣性，或許我們就能創造出更具包容性、更尊重他人的下個世代。」

(中時電子報)

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