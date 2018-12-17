海協會副會長孫亞夫：選後5個關鍵 攸關台灣2020大選

海協會副會長孫亞夫。(圖/本報資料照，陳君碩攝)

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中時電子報
/綜合報導

台灣九合一選舉後藍綠版圖逆轉，兩岸關係自2016年蔡政府不承認「九二共識」後關係急轉直下，海協會副會長孫亞夫昨日應邀參加南京大學台研所舉辦的研討會表示，2018九合一選舉的結果，台灣局勢走向進入5個關鍵節點。對於大陸而言，應當是更關注台灣2020年選舉對兩岸關係的影響。

孫亞夫今接受港媒《中評社》專訪表示，2020選舉結果，將決定台灣政局走向，也將對兩岸關係產生重大影響。

第一，在九合一選舉中台灣民眾表現出對發展經濟、改善民生的強烈追求，在2020年選舉中台灣經濟民生問題無疑是主要議題。而「在台灣談經濟民生離不開兩岸關係」，孫亞夫表示，台灣經濟發展已離不開大陸，台灣經濟的市場問題就是兩岸關係問題。

第二，孫亞夫指出，要搞好兩岸關係，關鍵要有堅持「九二共識、反對台獨」的政治基礎。民進黨及其參加2020年選舉的候選人又將面臨2016年選舉時同樣的問題，人們還是要求民進黨及其候選人「放棄台獨」立場、接受「九二共識」。

第三，競選要涉及廣泛的議題，在台灣討論政治、安全、對外活動問題，都離不開兩岸關係。

第四，在競選中，如果民進黨敗象已露，乃至只要選情吃緊，他們又將通過煽動「恐中」、「反中」情緒來誤導、意識形態脅挾部分台灣民眾，也就是從反向操弄兩岸關係問題。

第五，在競選中，「民進黨和各種台獨」勢力進行「台獨」冒險的可能性不能排除。一旦出現這種情勢，將使兩岸關係高度緊張。

綜上所述，孫亞夫認為，民進黨一天不解決它的「台獨」問題、拒絕承認「九二共識」的問題，它就一天要面臨這兩大問題。兩岸關係將成為2020年選舉過程中的主要議題之一。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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