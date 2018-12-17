文化部要求表態大巨蛋續建與否 柯P：不拆就是要蓋

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蔡柯會15日落幕，但柯文哲在會中劍指文化部，對於「大巨蛋疏散問題」頗有微詞，會後中央、地方數度交鋒，文化部長鄭麗君今則要北市府對於「大巨蛋是否續建」先表態再說。對此，柯文哲表示，大巨蛋不拆就是要蓋，不然要幹甚麼，但要先解決安全問題。

文化部長鄭麗君今天出席立法院教育及文化委員會前受訪表示，無論是國家級或城市級的計畫，都要中央及地方的充分合作，理性討論後，政策才會有好的規畫，像柯指大巨蛋遭文化部卡關，但北市府自己應先清楚表達大巨蛋是否要續建。

對於北市府揚言之後與文化部的相關會議將全程錄影，「讓大家知道誰卡誰」，鄭麗君則表示，「公開錄影我覺得很好」，也要邀請附近的居民對大巨蛋連通道等問題表達想法。

對此，柯文哲表示，大巨蛋的通道一定要建的，後來發現在當年契約裡面，那個是必辦事項，只是後來覺得應該跟疏散結合再一起，強調「但那本來就要蓋了，早就跟他們說要蓋了，不然早就被揪出來看了！」

媒體詢問大巨蛋是否要續建？柯表示，「大巨蛋是這樣，不拆就是要蓋，不然要幹甚麼，但要蓋一定要安全，不能不管公安，要蓋就要解決安全問題！」

對於鄭麗君要求大巨蛋連通道涉及文資審議畫定範圍，建議柯應先向文化局了解，柯文哲則表示，這個我們都會處理。

媒體追問鄭麗君今天的發言，似乎是「把球丟回北市府」？柯文哲表示，所以他說（會議）都公開錄影算了，對他來說，能把問題解決問題最重要，台灣社會不需要發現跟解釋問題的人，更不需要製造問題的人，需要解決問題的人。

(中時 )

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