開發自駕車 宏碁扮演不怕死、繳學費的角色

2018年12月17日 11:42 中時 林志成

自駕車時代來臨，科技部國家實驗研究院在台南沙崙建置的國內首座測試場域明年1月底啟用。國研院今天和宏碁公司簽訂合作意向書，宏碁公司的智駕車將在沙崙測試場域進行測試驗證，扮演「不怕死」、「繳學費」的角色，為台灣經濟轉型盡一份心力。

國研院自2017年起在台南沙崙綠能科學城建置國內首座針對自駕車整車與零組件系統開發的測試場域，面積約1.75公頃，設計上以模擬國內道路情境約時速0至30公里低速行駛，提供小型車或中型巴士之自駕車於此封閉場域內進行混合車流之實境測試。

為推動我國與世界各國自動駕駛科技同步發展，立法院已於11月30日三讀通過《無人載具科技創新實驗條例》，提供產學研於實際開放場域進行自動駕駛科技、服務及營運模式之創新實驗。自駕車必須先取得封閉式測試場域的評估報告及相關安全規畫，才能通過審核，之後可進一步在開放道路上進行試驗。

在今天簽約儀式中，科技部長陳良基表示，預估2030年自駕車比例可能超過3、4成，自駕車是台灣的機會，台灣要在這個時機點勇敢投入，零組件廠商可以找到新的春天，整體科技產業也可望再創高峰。

宏碁集團創辦人、智融基金會董事長施振榮說，過去3、40年來，台灣累積強大的科技實力，可在未來自駕車產業中扮演非常重要的角色，如提供零組件與次系統，在世界開放平台中起帶頭作用。

「宏碁會扮演不怕死、繳學費的角色。」施振榮說，宏碁已經在台南沙崙建置辦公室，將積極投入自駕車產業，一旦做得不好，大家不要跟；如果做得好，大家就一起拚。

宏碁公司今年9月發表全台首輛自主研發智駕電動概念車，它的自動駕駛軟體系統會同時接收包含來自影像辨識、3D光達障礙物偵測、高精地圖資訊以及實時定位技術等多個行車中的重要感測數據，透過人工智慧的處理及判斷後，協助自駕車轉向、煞車、巡航、避障或是停靠的行車動態決策。

(中時 )