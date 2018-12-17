二代護照誤植調查報告列機密 藍委批掩蓋違失

2018年12月17日 11:55 中時 陳建瑜

外交部去年發生二代晶面內頁誤植事件，只公布懲處名單，卻未公開內部調查報告，國民黨立委江啟臣今在立法院質詢質疑，依法不得將隱瞞違法及行政疏失列為機密，但外交部將此內部調查報告列為機密，代表以後推行政務的人都不用負責，最後執行不利都用機密蓋掉，「這還得了」。

外交部長吳釗燮今赴立法院外交及國防委員會接受審查預算並備詢。江啟臣質詢時指出，《國家機密保護法》規定很清楚，不得核定為機密要件，包含為隱瞞違法及行政疏失，不能列為機密，但他最近發覺兩案很奇怪，列為機密，卻找不到任何理由。

江啟臣說，去年發生外交部發行二代晶片護照，內頁發生誤植狀況，到今天只看到懲處名單，但外交部內部調查報告卻沒有公諸於世，僅監察院調查報告願意提供，詢問外交部內部調查卻提不出來，原因是機密還是沒有報告？

外交部領事事務局局長陳俊賢表示，報告非常厚，若整個報告要調到委員會，經詢問律師後，必須要有外交及國防委員會決議才能調閱。

江啟臣詢問，報告是否列為機密？陳俊賢回應，這是他擔任局長前列為機密，而監察院整份都有。

江啟臣質疑，外交部內部報告列為機密，依照此標準，監察院報告是否也要列為機密？到底什麼條件列為機密？《國家機密保護法》明定不能列為機密，為何列為機密外交部沒有給他答案。

江啟臣再提另一個案子，他11月調民國91年國合會有關巴拉圭東方市工業區報告，起初調閱時，外交部並沒有列為機密，但正式調閱時，卻函覆此案已被國合會董事會列為機密，這非常奇怪，國合會可以列為機密嗎？

外交部長吳釗燮強調，民國91年就是機密，不是他列為機密。但江啟臣質疑，此案民國85年決定設立，到現在超過20年，若當初就列為解密，超過10年可解密，依照《國家機密保護法》機密年限是10年，16年的報告為何現在沒有解密？

吳釗燮承諾本周內向江啟臣報告。江啟臣表示，外交政策若都可用機密逃避政治執行失敗的責任，不接受檢討，都用機密框起來，以後推行政務者不用負責，包括現在新南向政策都一樣，花大把鈔票，最後執行不利時就用機密蓋掉，這還得了。

(中時 )