《全台最速報》林口電廠3號機點火試車 朱立倫要求安全合法

2018年12月17日 11:48 中時電子報 綜合報導

◎林口電廠3號機點火試車 朱立倫要求安全合法

林口火力發電廠三號機17日試車點火，新北市長朱立倫今天上午前往視察，他強調新北市府絕不會故意卡關或反對能源政策，但他要求台電施工時必須按圖施工，符合「合法、安全、專業」的原則。

◎產業綠色化輔導 桃園市展成果成績亮眼

桃園市政府產業綠色化輔導計畫，針對「低碳科技產業」、「工業鍋爐改善」及「電動機車汰換」進行輔導，17日舉辦成果記者會，希望推廣透過政府補助，提升境內企業單位投入清潔節能改善意願。

◎北門雙春遊憩區 紅樹林木棧道整修完成

北門雙春濱海遊憩區的紅樹林溼地生態是一大特色，台南市政府斥資近2000萬元整修園區北側紅樹林迷宮內的木棧道、涼亭，近期完工啟用，上周末吸引許多遊客前來，同個園區內可走棧道、搭膠筏觀賞溼地生態，水陸2種玩法也是一大特色。

◎女友被誤認小姐 兩方人馬鬥毆場面失控

高雄市大社區和平路一段一家越南小吃部16日深夜11時45分發生鬥毆事件，警方出動快打部隊，帶回9名滋事男子。警方調查，起因是24歲的李姓男子的女友被另一方人士認為是店內小姐，調戲該名女子，因此導致衝突。

(中時電子報)