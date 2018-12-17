近十年國道施工死43人 高公局明年試辦交通錐感應環

高公局擬在國道施工路段擺設的交通錐上加裝感應環，盼能減少國道事故，預計明年上半年試辦半年至一年。（李宜秦攝）

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近十年國道施工事故死亡人數高達43人，國道警察也是警察單位中死亡率最高，達1.6％，近7年就高達5死、37傷。交通部今（17）日表示，將參考外國作法，擬在施工路段的交通錐上加裝「感應環」，只要交通錐遭車輛撞倒，感應環就會發出警示燈與聲響，並且會把訊息傳至後端路段的交通錐感應環上與員警攜帶的感應器上，預計在明年上半年進行試辦。

立法院交通委員會今日審查交通部高公局、航港局明年度預算，邀請交通部代理部長王國材、高公局長趙興華等人列席報告，並報質詢。

立委李昆澤指出，國道違規案件多，今年截至11月為止已有57萬件違規，國道警察執勤辛苦又危險，其死亡率更是警察單位中最高，從100年至今，已有5人死亡、32人受傷，死亡率達1.6％，交通部應正視此問題，保障國道警察安全。

王國材表示，上周與道安會等開會，為降低國道警察危險，規劃首度引進交通錐感應設施，將感應環套在國道夜間施工路段擺設的交通錐上，若有車輛追撞事故時，警察可先接獲通知、爭取時間，預計經費將由道安會負擔。

高公局副局長吳木富指出，該感應裝置如同「套圈圈」，是一個感應環，會套在施工路段附近擺放的交通錐上，感應環上面設有LED燈與警鈴，6到10個一組連成一線。

吳木富表示，若有物體接近、撞倒其中一個交通錐，感應環會將訊號傳送給其他裝置，整排套有警示環的交通錐都會發出警示燈與聲響，若附近員警有佩戴接收器等，也可收到訊號，爭取反應時間。

吳木富說，每組感應環數量約6到10個，單價一組約10萬元，感應環廠商也已與NCC申請頻段，高公局已先購入一組，將在明年上半年於中部國道夜間施工路段測試，測試期約半年至一年左右，若效果良好，可能會擴大至全台辦理。

(中時 )

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