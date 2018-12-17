核食公投影響入CPTPP？吳釗燮：私下了解應不受影響

2018年12月17日 12:20 中時 陳建瑜

台灣禁止日本核災地區食品公投通過，日本外相河野太郎表達若台灣因此無法加入CPTPP，十分遺憾，因此外界擔心公投影響台灣加入CPTPP。外交部部長吳釗燮今在立法院表示，私下透過其他管道得知，台灣參與CPTPP應該不會受到影響。

外交部長吳釗燮今赴立法院外交及國防委員會接受審查預算並備詢。民進黨王定宇質詢時說，全世界只剩台灣不開放，他「不覺得別人比我們笨」，台灣某些政黨一方面「以核養綠」，一方面說人家核食，現在辯論這個已經沒有意義。

王定宇指出，全世界其他國家都開放只剩台灣，現在變成「貿易壁壘」，CPTPP對台灣對外經貿有非常重要影響 ，尤其關稅問題。

吳釗燮強調，台灣還在尋求澄清當中，接下來幾天有機會獲得日方一些澄清。日方外長有公開的說法，但我方私底下也從一些其他管道獲知，參與CPTPP應該是不會受到影響，因此各種不同意見的狀況下，我方需要尋求澄清。

國民黨立委李彥秀質詢時也詢問，針對日本外相的說法，外交部後續動作。吳釗燮強調，正在尋求日方澄清當中；事涉機敏的部分，不便對外說明，但希望對爭取參與CPTPP不會產生影響。

李彥秀強調，加入CPTPP與食品安全不能二擇一。吳釗燮表示，加入CPTPP是現階段很大的計畫，11個會員國採共識決，台灣與日本的關係也不應以單一議題決定。

(中時 )