發現適合地點 大陸離首個南極永久機場不遠了

2018年12月17日 13:14 中時 楊家鑫

中國大陸經過40年的改革開放，國力不可同日而語，不僅在經濟上，更彰顯在科研探勘上。近年大陸積極探索南北極、深海、太空，在南海探勘上，近日出現新進展，大陸新華社報導稱，大陸第35次南極科考隊近日發現一處適合建設大型機場的成片藍冰區，藍冰機場優點是平整度較好，而雪面機場的雪需不停壓實。這也代表大陸擁有首個南極永久機場的腳步不遠了。

大陸觀察者網報導指出，11月2日，大陸第35次南極考察隊乘坐「雪龍」號科考船啟程，一個多月後，建機場的事有了重大突破。科考隊近日在南極冰蓋考察時，發現一處適合建設大型機場的成片藍冰區，位於大陸南極內陸考察出發基地西南方向直線距離約10公里處。科考隊對此將展開進一步勘探考察。

報導稱，第35次南極科考隊領隊孫波表示，藍冰機場可直接滿足各類大型飛機的起降要求，且飛機原有的起落裝置並不需要改造。目前，各國在南極共建有8個藍冰機場。

報導指出，世界上其他大國在南極都有機場，其中美俄最多。目前，大陸還未在南極建立自己的機場，這給科研人員和科研工作帶來了很多困難，例如只能依靠澳洲等途經國家的補給；只能乘船前來科考，浪費很多時間；尋找資源不方便；最重要的是，飛機場能救命，一旦遇到必須及時搶救的人員，飛機是最有效的運載工具。

報導稱，大陸目前在南極建有4個考察站，另有一個考察站正在建設中，但尚未有一個永久性的機場。這次科考隊發現的成片藍冰區，建成後機場壽命和跑道強度都能夠得到保證，同時，藍冰機場平整度較好，而一般雪面機場的雪需不停壓實。

孫波表示，藍冰擁有良好的承載力、抗衝擊性和穩定性。大型運輸機以及諸如空客和波音等超遠端商業飛機，都可在藍冰機場安全起降。

(中時 )