加拿大兩名公民在陸被捕 加外交部披露最新進展

2018年12月17日 12:18 中時 楊家鑫

華為副董事長孟晚舟遭加拿大逮捕後，2名加拿大公民突然被大陸以涉嫌從事危害國安活動為由拘捕，引發外界揣測。加拿大《環球郵報》當地時間16日報導稱，加拿大外交部表示，加拿大駐華大使麥家廉(John McCallum)已會晤被拘捕的第二名加拿大商人邁克爾·斯帕弗(Michael Spavor)。

加拿大《環球郵報》16日報導指出，加拿大外交部發言人理查·沃克表示，加拿大駐華大使麥家廉已獲淮探視因涉嫌危害大陸國家安全被依法審查的第二名加拿大公民邁克爾·斯帕弗。

報導稱，理查·沃克說，「加拿大領事官員繼續為他和他的家人提供領事服務，並將繼續尋求再次探望斯帕弗先生。由於隱私法的規定，沒有更多資訊可以披露。」

報導指出，麥家廉14日獲淮探視第一位被拘捕的加拿大前外交官、國際危機組織分析師康明凱。康明凱10日被報因涉嫌從事危害大陸國家安全的活動，被大陸依法審查。

加拿大總理特魯道日前表示，在爭取釋放被扣加拿大公民的問題上，他會遵守國際外交規則，「通常雙方將工作注意力集中在官方之間、大使與大使之間、部長與部長之間，能防止事態升級；一旦按照這些方法行事，就可以達到領導人與領導人之間的層級。」

他說，中美貿易摩擦不僅會對加拿大經濟產生影響，而且會對世界產生影響。加拿大要在動盪中尋求出路的唯一途徑是嚴格尊重法治以及正面臨威脅的國際機構。

大陸外交部發言人陸慷日前也表示，2位加拿大人在大陸被依法採取強制措施的事情，「中加雙方保持著正常的溝通。」

(中時 )