促轉會建議 中正紀念堂解除地景威權、「撤三軍儀隊」

2018年12月17日 12:22 中時 張理國

促轉會11月將「中正紀念堂轉型則建議」送交文化部，建議書5項原則提及解除現存地景威權性格規劃撤出三軍儀隊等等，促轉會代主委楊翠表示，中正紀念堂不一定夷為平地，但有趣的是，很多地景打散重做感受就不一樣了。

促進轉型正義委員會今天提出半年任務進度報告，在中正紀念堂轉型方面，促轉會建議書包含5項原則，包括解除現存地景之威權性格；銘記從威權統治到挑戰威權的歷史軌跡；推動人權、民主、法治相關研究調查與普及公民教育；規劃能夠有效履行以上原則所列舉職能之組織或機構；修法過程中，應有回應轉型正義工作之過渡措施（應規劃撤出三軍儀隊、舉辦民主與人權相關常設展等事項）

楊翠說，整個中正紀念堂是一個大文本，有意思的地方是，也許不一定全部都夷為平地，但讓空間語彙的序事脈絡打斷之後，神聖感就會被打斷，像是迴廊是不是要拆？現在還沒有做成決議，但是如果把迴廊擺不同的東西，話語的語境就會不一樣。

兩個部分一是大方向，要回到細部的部分也要整理關照，現在轉型方向還沒有定調的話，現在提出來會扞格會模糊焦點

楊翠並表示，威權象徵像是琉璃瓦屋頂基座等等，是個總體的，但有趣的是，打散重做之後，感受就不一樣了，這個地方就很多空間去論述，民間社會可以提供意見，怎樣打散威權象徵，變成公共化的語彙。

對於國幣改版問題，楊翠也說，近期已發函中央銀行，要了解存有威權象徵的國幣不是全部，而是一塊、五塊、十塊，十塊有兩部分，一部分舊的是蔣介石頭像，另外是2010年發行的孫中山像，還有200元的紙鈔，但流通的非常少，坊間流傳的新台幣改版要500億，確實有非常多的不正確，目前也正式行文給央行，希望能提供包括94年89年改版紙鈔的成本，91年的50元硬幣改版成本，希望央行說明台幣改版要500億的估算資料是如何來的，相關問題都回到更精確科學的成本，包括需要多少年汰舊換新。

楊翠認為，國幣是不是會進行改版要保留各種可能性，其實改版是日常性，最近有新聞說為了夾娃娃機，如果因為夾娃娃機都有鑄幣的正當性，那為什麼轉型正義的新台幣改版不能有正當性。

至於全國威權象徵空間目前已清查出來，數字都在改變中，楊翠說，目前基隆跟花蓮沒有回報回來，有關蔣中正塑像就有1038個，遺像就有105個，一直在增加中，密度非常高；未來推動工作要統整來看，不是單一部會，包括陵寢都會全面思考，整個脈胳不是去蔣化，而是去威權象徵。

(中時 )