12所高中職聯合反毒公演 40個社團盛大登場

2018年12月17日 12:32 中時 葉書宏

新北市南山中學16日在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學16日在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學16日在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學16日在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學16日在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演。（葉書宏翻攝）

新北市南山中學16日在中和四號公園的國立台灣圖書館B1演藝廳，舉辦校際社團反毒聯合公演，共計12所新北市、台北市高中職學校40個社團演出。

這場學生社團盛會每年在12月底舉行已經連續17年，除了促進校際各社團的交流，觀摩學習之外，更重要的是宣示反毒決心，鼓勵學子從事正當、健康的休閒活動。

活動主題是「做你的擺毒人」，「擺毒人」為「擺渡人」之諧音，源於「擺渡人」電影情節：每座城市都有屬於自己的傳奇，這座城市的傳奇就是「擺渡人」，他們能消除世間痛苦，只要預約，「擺渡人」將會無所不能地幫助你。

電影中酒吧裡掛著四大招牌在牆上：「我來了」、「我累了」、「我好了」、「我走了」，意謂人在失意的時候會歷經四個階段，透過擺渡人的引領，可以讓失意的人重新出發。會場將設置四個招牌，可讓演出者及觀眾依照自己的心理狀態，在下方空白處簽名。

「每個人走到這裡，都有它的理由」，擺渡人以同理他人的角度，幫助其走出困境，而這正是接觸毒品的人，面臨徬徨及失措，慾望與理性糾結陷入其中無法自拔之際，所真正需要的。因此，本次活動主題「做你的擺毒人」，期望青年學子不僅能夠「擺毒」，甚至也能成為他人的「擺渡人」，幫助回歸正軌的生活。當日預計在下午3點半，將邀集各校學生代表上台，一同發聲，願意「做你的擺毒人」！

公演從中午12時至晚上9時，有音樂性的歌唱及樂器演奏，也有發人省思、笑中帶涙的話劇，更有充滿活力又帥氣的舞蹈，還有儀隊操槍、花式籃球、黑暗光瓶等特殊才藝，整場活動接力演出不斷電，精彩可期，現場免門票，並提供週邊商家的折價卷索取，歡迎各校學生、家長、民眾共襄盛舉，給予演出同學掌聲與支持！

(中時 )