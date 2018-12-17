亞培案遭凍結十分之一預算 食藥署長討價還價反挨罵

食藥署長吳秀梅（右一）為了培案預算遭到立委陳宜民（左一）痛批。（陳志祥攝）

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亞培安素出包問題並未落幕！衛福部食品藥物管制署針對亞培案後續處理預算遭到立法院衛環委員會凍結436萬，引來食藥署長吳秀梅不悅，當場討價還價，結果減少凍結金額不成，反而挨了一頓罵！

衛福部今（17）日進行公務預算審查，國民黨立委蔣萬安對於食藥署有關亞培案的預算提出質詢，他問食藥署有否查證亞培安素結塊原因與是否完全安全無虞？最後還讓亞培重新上架。

食藥署長吳秀梅指出，亞培的問題安素案有請美國在台協會（AIT）通知美國FDA到亞培工廠查廠，食藥署該做的全部有做，在國內的產品也再檢驗，而廠商商譽受損、同時自行銷毀1000萬罐。

蔣萬安並不滿意這個回答，他表示，食藥署宣稱「都有做」，到底是誰去做檢驗？還不是食藥署透過美國FDA去做。吳秀梅說，亞培在台灣的產品是食藥署自己做，但是查廠是透過美國FDA。

立委與官員的認知落差是「調查報告沒有疏失」的認定，蔣萬安認為，AIT的回應是調查報告還在做內部審核、尚未最後確定公布；吳秀梅表示，他們查廠後1個月內看到疏失會馬上在網上公布，目前查廠沒看到疏失。

蔣萬安說，這個書面報告尚未公開，不知道最後結論是什麼？只有初步沒有發現重大違失，等到他們有白紙黑字結論確認後才能公告國人，他的目的是整個件事，亞培可以無事，只輕罰10萬元，最重要應是檢討後續如何改善？

蔣萬安提議整筆亞培後續處理預算4362.1萬元凍結1／10，他說，未來解凍條件是美國FDA正確報告出來，公開讓民眾知道；此時吳秀梅討價還價，希望蔣委員可否凍少一點、凍結300萬元。

主席陳宜民立委痛批吳秀梅不要虎弄大家，食藥署沒派人去美國去查！現在透過美國FDA也只在面談而已，沒有結論之前怎可說沒有問題，吃這東西的人都是有需要的人，現在國外查廠未得結論就讓廠商過了。

衛福部長陳時中緩頰表示，查廠動作很重要，在源頭看有沒有實際疏失，所以透過美國FDA去查，報告是可信的，未來報告出來一定會公開，亞培的新品上架都有逐批檢驗，現在安全可以用。

吳秀梅討價還價不成，還被陳宜民罵了一頓，批判食藥署沒有檢討檢驗SOP，沒有改變任何機制？最後蔣萬安說，預算解凍條件是通盤檢討報告，未來加強督促業者相關通報與改善措施，另外，美國FDA的正式報告也要評估上網。

(中時 )

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