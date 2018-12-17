各部會聯合訪視僑生 盼他們扮演教育交流推手

教育部聯合各部會訪視關懷僑生。（教育部提供）

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為強化對僑生的輔導及照顧，瞭解他們在國內大專校院生活、實習、工讀及課業學習情形，教育部於10月至12月間，邀集中央各相關機關赴北、中、南、東四區進行聯合訪視僑生活動，計有140多所高中職及大專校院，700多位僑生代表參與。

教育部表示，今年各場訪視活動皆邀請勞動部代表針對僑生關心的工讀及留台工作相關議題提供深入解說，並由參與的僑輔老師及僑生代表進行分組討論。座談會中，針對僑生來台就學所面臨之入出境、住宿、生活、保險、學業、實習、就業等種種問題，當場面對面的溝通及說明，解答同學的疑問。

教育部說，來台就讀大學校院的僑生，經我國投入教育資源培育，對國內文化、語言及生活具有一定程度的瞭解，留用及延攬優秀僑生將有助於我國產業的國際連結及全球布局。

輔導僑生回國升學是教育部重要施政方針之一，自民國40年迄今，回國升學僑生人數已逾21萬人次，遍布全球五大洲。透過法規鬆綁、僑生獎助學金等措施，大專校院在學僑生人數由99年1萬3637人成長至106年2萬5290人，成長率85.45％。

教育部希望藉由訪視活動鼓勵僑生同學宣傳留學台灣的經驗，持續擔任雙邊各項教育交流的橋樑及推手，鼓勵更多學弟學妹來台灣求學，協助促成台灣與僑居國的大學建立實質合作關係，提供雙向學子更多交流合作的機會。

(中時 )

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