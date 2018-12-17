王老吉涼水鋪再爆欠薪 勞動局：最高可罰百萬

2018年12月17日 12:34 中時 李依璇

擁有百年歷史的涼茶品牌「王老吉」於2017年來台展店，開起手搖飲料店，沒想到短短一年就接連爆出「公司搬家」欠薪、高層神隱的消息，台北市勞動局10日完成初步檢查，發現9月及10月薪水都還沒發放，也沒有員工的出勤紀錄，初步認定王老吉涉違反勞基法第23條第1項及第30條第5項規定，最高可開罰百萬。

「1828王老吉涼水鋪」由大陸廣藥授權台灣代理，2017年在台北新光三越A11開設旗艦店，之後全台陸續展店，包括桃園、宜蘭、台中、高雄等地，共有7間分店，目前擁有約90名員工，在ATT筷食尚桃園新店慶開幕沒多久，還因應聖誕節推出全品項7折優惠，現在卻被內部員工爆出拖延薪水，這已是王老吉來台後第二度被爆欠薪。

勞動局科長陳昆鴻表示，接獲內部員工反映後，隔天立即前往稽查，本月總共查核兩次，一次去現場，另一次則是要求王老吉攜帶相關文件至勞動局接受檢查。

陳昆鴻說，王老吉確實沒有發放9、10月薪水，甚至連勞工出勤紀錄也沒有，目前已開罰並要求資方改善，若一周內沒有下文，將依照勞基法再次開罰。

勞動局長賴香伶表示，王老吉因欠繳勞、健保費，已列入大量解僱法預警名單中，今年4月起勞動局也陸續接獲王老吉依法資遣員工的通報，至於王老吉還沒給付的11月份薪資部分，將要求雇主限期給付薪資，並呼籲資方應儘速出面妥善處理。

(中時 )