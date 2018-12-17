核一廠除役龔明鑫喊話「新北市幫忙」 朱立倫：拜託按圖施工

2018年12月17日 14:23 中時 許哲瑗

經濟部次長龔明鑫多次向新北長朱立倫喊話，針對核一廠除役希望「新北市能幫幫忙」，朱立倫今上午出席活動時回應，真正要幫忙的是台電，拜託一定要按圖施工，否則公務員沒有辦法核發相關證明，新北市府的任何政策都不需要任何政治立場和放話。

朱立倫表示，龔明鑫一直要新北市幫幫忙，其實真正要幫忙的台電，核一廠室外貯存場需要中央趕快通過環評，再來，有關核廢料乾貯場廠的審核問題，請台電務必「按圖施工」。

朱立倫說，他今早才和台電董事長楊偉甫說，「你送了13的圖都沒有改，那再送130次也一樣啊」，4項缺失都沒有按圖施工，這是最重要的基本原則，並以林口電廠三號機舉例，他完全按照環保局的要求做改善，新北市府才會核發相關證明，才能在今天晚上順利點火試車。

朱立倫重申，不管是台電任何一個工程、或是民間任何一個工程，拜託，一定要按圖施工，否則公務員沒有辦法核發相關證明，新北市府對於任何一項能源政策或國家政策都秉持理性、專業、合法，不需要有任何政治立場或放話。

被視為角逐2020總統熱門人選，是否會站第一個出來「喊聲」？朱立倫表示，現在也還沒喊聲，12月25日之後他就是以市民的身份繼續努力，媒體追問是否有跟前總統馬英九、前立法院長王金平見面，朱立倫說，「上禮拜才去馬總統辦公室聊天」。

(中時 )