遭疑行政資源打選戰 陳思宇：辭呈未批准前還是局長

2018年12月17日 12:39 中時 吳堂靖

台北市觀傳局長陳思宇「披白袍」參選立委補選，雖稱已請假打選戰，不過近期仍以局長身分出席活動，挨轟挾帶官職參戰，今原定出席「熊讚公益悠遊卡」活動，也臨時喊卡。對此，陳思宇澄清，已經辭呈了，但流程還在跑，在這之前還是局長，會繼續處理局內事務，強調「這才是負責任的表現！」

對於外界質疑，觀傳局長陳思宇今受訪表示，負責任的政治是做好做滿，在辭呈還沒正式下來之前，自己還是局長，只要是局長的一天，就會以市政業務為主，目前就尊重市府人事流程，強調「如果是在做市政，就不會碰到選務」。

媒體詢問北市府局處首長18日總辭、25日新任人選上任，若明天一起總辭，而非市長直接批准辭呈，中間「看守」期間，陳的參選人身分和局長身分如何作區隔？陳思宇表示，已陸續在做業務交接和統整，負責任的態度是把事情做一個統整，而不是把辭呈遞了，就跑走了，自己是新時代政治人物，會體現負責任政治的態度。

至於陳思宇曾用[email protected]帳號幫父親、北市議員陳建銘拉票，遭疑「公器私用」，陳思宇澄清，兩者並無衝突，Line本來就是傳送訊息及宣傳的工具，且帳號都是自己付錢開設的，並無用到公款，也用自己的帳號在推觀傳局業務，「這也是我該做的」。

另外，陳思宇今原定出席「熊讚公益悠遊卡」活動，卻臨時改由副局長陳譽馨代打，陳思宇表示，觀傳局同仁都非常認真準備此次活動，如果因個人話題掩蓋同仁的努力，蠻不負責的，希望局內業務、市政露出跟熊讚可以被看見，這是自己最重要的初心。

(中時 )