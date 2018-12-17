NBA》為兄弟抱不平 韋德認為詹姆斯應得MVP

2018年12月17日 12:31 中時電子報 黃邱倫

根據《The Athletic》報導，韋德為自己的好兄弟抱不平，他認為詹姆斯應該就像喬丹一樣獲得更多次例行賽MVP才對，如果湖人本季能拿下西區例行賽前三的話，詹姆斯就有很大的機會拿下生涯第五座MVP殊榮。

韋德表示，詹姆斯的情況與喬丹非常相似，當年喬丹是全聯盟最出色的球員，但聯盟卻已五花八門的理由將MVP給了其他人。

韋德所言不虛，喬丹在1987-88球季拿下生涯第一座MVP，隨後兩季MVP得主是湖人魔術強生，1990-92球季喬丹連續兩季摘下MVP，1992-93球季MVP得主是「惡漢」巴克利。公牛第二次3連霸期間，喬丹分別在1995-96、1997-98球季獲得MVP，但1996-97球季的MVP是「郵差」卡爾馬龍。

而詹姆斯的情況也是如此，他在2008-09至2012-13這5個賽季拿下4次MVP，唯獨在2010-11球季的MVP被「飆風玫瑰」羅斯奪走。

身為詹姆斯的好兄弟，韋德認為，「詹姆斯將再次成為MVP的熱們人選，因為他每年都會為了這座獎項做好準備，即便他已經好幾年都與此獎擦身而過，但我深信本季會是他最接近的一次，而且我預計，只要湖人能闖進西區前三，這座獎項就應該是屬於他的了。」

倘若詹姆斯本季能如願奪下MVP殊榮的話，他將是史上第一位在3支不同球隊獲得MVP的球員，也將追上喬丹和比爾羅素的腳步，並列史上第二，僅次於「天勾」賈霸的6次之後。此外，詹姆斯也將成為賈霸、魔術強生、歐尼爾和布萊恩之後，第5位當選MVP的湖人球員。

(中時電子報)