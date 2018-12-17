安倍內閣支持率跌至42％

2018年12月17日 12:53 旺報 林永富

據日本共同社在12月15、16兩日實施的日本全國電話輿論調查結果顯示，安倍內閣支持率為42.4%，較11月3、4兩日的上次調查下跌4.9個百分點。不支持率為44.1%，增加4.6個百分點，反超支持率。這是今年5月的調查以來，不支持率首次超過支持率。

對於日本政府和執政黨在此前的臨時國會上促成擴大接納外籍勞動者的《出入境管理及難民認定法》修正案獲得通過，65.8%的日本受訪人回答「不予肯定」，24.8%的人表示「肯定」。關於日本政府開始向美軍普天間機場遷入地的名護市邊野古沿岸地區投入沙土，回答「不支持」政府推進搬遷姿態的占56.5%，「支持」為35.3%。

圍繞改裝日本海上自衛隊護衛艦「出雲」號成為航母的計畫，回答「反對」改裝的為45.2%，「贊成」的為43.3%，兩者不相上下。關於本月10日首相安倍晉三再次表示力爭2020年施行修改後的《憲法》，「反對」的回答占52.8%，贊成的占37.6%。

政黨支持率方面，執政的日本自民黨較上次調查下降6.6個百分點，為38.6% ;公明黨為3.8%。在野黨中，立憲民主黨增加2.4個百分點為11.5%，日本共產黨為3.4%，國民民主黨和日本維新會均為1.4%，自由黨為0.8%，社民黨為0.5%，希望之黨為0.2%。表示「無支持政黨」的無黨派人群占36.1%。

(旺報 )