中華郵政明年徵1750人 月薪最高達45K

2018年12月17日 12:40 中時 李宜秦

中華郵政今（17）日宣布，明年將公開甄選職階人員，包括正取1750名、備取545名，網路報名時間自明年1月16日上午10點起，至1月28日下午5點為止，將於明（108）年3月16日在台北、台中、高雄同步舉行筆試，正取人員預計後年底前陸續進用。甄試進用人員最低基本月薪達3萬1580元，最高達4萬5210元。

中華郵政今日表示，明年將公開甄選職階正取人員1750名、備取人員545名，網路報名時間自明年1月16日上午10點起，至1月28日下午5點為止。第一試筆試日期於明年3月16日在台北、台中、高雄同步舉行筆試，成績優者（人數約正取名額2倍）將在明年5月4、5日進行第二試的口試與體能測驗。

中華郵政指出，受錄取的正職人員預計在109年12月31日前依序進用完畢，備取人員若在後（109）年年底未得到通知分發進用，就不再予以分發進用。此次甄選職階包括營運職、專業職、專業職內勤、專業職外勤，4樣職階學歷要求分別為國內外大學以上畢業、國內外大專以上畢業、高中職畢業、高中職畢業。

明年招考的職階人員，基本月薪最低的是專業職內、外勤，達3萬1580元，最高是營運職，達4萬5210元。另外專業職外勤還會依據實際工作性質與天數，再發放兼任駕駛加給與收投加給，郵遞業務類科每月約6080元，運輸業務類科每月約7848元。

中華郵政表示，此次甄選主要是為了遞補明年下半年至年底之間預期性人力加速退休所空出的職缺。而去（107）年甄選獲得錄取，但尚未進用的正取人員，預定在明年6月30日陸續進用，去年甄選的備取人員若在明年6月30日前未得到通知進用者，則不在予以進用。

另外這項甄試是依據中華郵政公司職階人員甄選進用要點辦理，因此錄取的進用人員並不適用公務人員有關法令的規定。

(中時 )