鑽漏洞！他面試只為了失業給付 網友怒轟錄音弄死他

有人失業應徵工作時，但希望面試者蓋章，以便升請失業給付。他並不是真的想工作。示意圖。（資料照片）

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中時電子報

政府為幫助失業者，會給予失業給付，但有網友發文表示，他碰到一位失業者來公司應徵時，直白的要他幫忙蓋章就好，因其（應徵者）並不想工作，只想獲取政府失業給付。原po氣的說，「現在缺工作來應徵的人員心理到底在想什麼，為什麼要這樣糟蹋政府的美意」。

原po在不公開社團《爆料公社》發文表示，有民眾來公司應徵，一坐下就說，「先生你好我來面試」，他問應徵者「請問有帶履歷表嗎？」應徵者說有帶，他要求應徵者將履歷給他看一下，應徵者竟說，「你幫我蓋個店章就好，我要申請失業補助」。

他驚訝的說，「履歷我都沒看蓋什麼章，你沒有要面試就只要蓋章就好嗎？」應徵者回說，「對啊，蓋章就好這樣就可以申請了」。他氣的要應徵者走吧！他不會幫忙蓋章的。應徵者還邊走邊唸蓋個章而已這麼小氣。

網友說，「真的，很多這樣的人」、「遇過好幾次這種的，還有跟我們說他是要領補助的，麻煩有接到電話詢問說公司不適合所以沒錄取，就已經跟他說可以來上班了」還有網友說，「很多人不工作，就是要領這錢」。

另有網友說，「其實很多是有工作，鑽漏洞賺補助的」、「還遇過家裡開水電工程的，在家裡面工作領現金，卻在申請失業救助金，拿錢出國玩，買4～5萬公路車，多的是時間到處參加鐵人三項」、「你們面試有錄音嗎？有的話弄死他」。

勞動部規定，失業後要先向就業服務機構辦理求職登記，14日內仍無法推介就業，或安排職業訓練才可以拿到補助，最長可拿6個月，讓許多失業者為拿補助而去面試，根本不是真的想找工作。

(中時電子報)

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