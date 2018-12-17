中美貿易戰 美上調陸貨關稅時間推遲至3月2日

陸美貿易戰。（圖達志影像shutterstock）

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據路透報導，美國貿易代表辦公室(USTR)週五正式將上調大陸商品進口關稅的預定時間改為美國東部時間2019年3月2日凌晨00:01(0501GMT)。兩國正在就貿易和知識產權等問題進行談判。這項變更是在美國聯邦政府官報(Federal Register)備案文件中做出的。美國原計劃從2019年1月1日開始把對大陸商品徵收的關稅稅率從10％提高到25％。

該通知並不影響對大陸500億美元產品已經實施的25％關稅稅率，這些產品包括半導體、印刷電路板和其他電子元件等技術產品，以及機械和車輛。

該文件被添加到與USTR對大陸知識產權做法進行的「301條款」調查相關文件中。這項調查是美國對大陸商品徵收關稅的基礎，並導致北京進行針鋒相對的報復。

通知將調整最後期限的舉動歸因於12月1日美國總統川普與大陸國家主席習近平在布宜諾斯艾利斯會晤後，美陸雙方「為達成消除調查所涉及的行為、政策和操作目的」的互動。

USTR的聲明中未詳細說明協商可望達成的結果，只是提及白宮宣佈90天談判期的聲明中所說的，希望陸方在一些問題上作出結構性調整，包括強制技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網路入侵和偷竊、以及服務業和農業等。

USTR的通知中沒有提及中國恢復採購美國大豆，以及暫停對美國產汽車與汽車零部件加徵25％懲罰性關稅的舉措。

正式推遲上調關稅時間並未給美國科技行業帶來多少安慰。美國消費技術協會(CTA)週五表示，美國向進口自中國的科技產品徵收的關稅額目前為每個月10億美元，而10月對5G移動科技產品的關稅金額達到1.22億美元，上年同期僅為6.5萬美元。

(中時 )

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