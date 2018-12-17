爆救子後代言醫美補錢坑 診所曝狄鶯賣臉內幕

2018年12月17日 12:46 中時電子報 吳品瑤

中天新聞 救孫安佐燒3千萬 狄鶯接醫美代言搶錢

狄鶯、孫鵬獨子孫安佐今年3月在美涉恐攻威脅並持有槍械超警逮捕入獄，歷經260天關押，在爸媽極力的營救下，終於在本月11日遣返回台，而狄鶯夫妻不僅勞心勞力，同時也花費大筆金錢在搶救兒子上頭，砸上千萬打官司不手軟，外傳狄鶯為補錢坑接醫美代言，連赴美救子期間也沒停止賺錢，而孫安佐回台後，她的代言照片又開始大量曝光，引發民眾非議，酸言「剛回來就開始打廣告？」。

孫安佐順利返台後，狄鶯的醫美代言照又開始大量曝光，引發非議。(翻攝自優活麗臉書)

狄鶯爆出為補錢坑高調曝光代言照撈金，但其實她為「優活麗」醫美診所代言已經4年之久，診所沒因狄鶯的家務事而停止跟她合作，但被發現孫安佐出事期間，有先減少甚至拿掉狄鶯的代言照片，據《蘋果》報導，對此「優活麗」發言人解釋並非怕狄鶯壞了診所形象，反倒是擔心曝光其代言照片，會害她被罵「這個時候哪有心情修修臉」，因此等孫安佐返台後，才又推出狄鶯代言的廣告。

發言人也說，「優活麗」一直跟狄鶯合作愉快，4年來她都在診所保養，也豪氣說要一直合作下去，並非事發後才接下代言工作，「診所尊重狄鶯個人的隱私與家庭難題，無法多做回應」，但身為狄鶯的好友及好夥伴，強調並不會撤銷代言，會繼續默默支持她，並說：「『母親救孩子』和『女人顧面子』都沒有錯，女力時代，大眾無需加重女人的責任，必竟教育孩子雙親都有責任啊」，相當感心。

(中時電子報)