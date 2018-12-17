外交部不滿假消息免罰 藍委嗆真實發生何來假消息

2018年12月17日 12:52 中時 陳建瑜

法院日前對造謠日本關西風災受困機場的男大學生裁決免罰，引發外界譁然，外交部將研議相關可行做法，對加害者課以法律責任，以確保受害者的尊嚴與權利。但國民黨立委馬文君今在立法院批評，這是真實發生，什麼叫假消息，若證據提出來，查出來，外交部人員要不要法辦？

外交部長吳釗燮今赴立法院外交及國防委員會接受審查預算並備詢。馬文君質詢時指出，日本關西國際機場9月初燕子颱風重創的事件，現在外交部打算怎麼做？不放過？覺得法院判決有問題是嗎？

吳釗燮表示，外交部的確看到法院免罰裁定覺得有問題，真正涉及假消息的露出，造成相當嚴重後果，希望能夠法律層面有比較完整處理。

馬文君批評，若是假消息，沒關係，外交部可以如此處理，但如果發生當下，不是這個人發佈的，而事實上有很多國人到代表處尋求協助，獲得答案就是這樣子，外交部怎麼做？是把外交部相關人員移送法辦嗎？如果是事實呢？

馬文君說，她有收到陳情，很多人受困關西機場時，大家求助無門，一個好政府表現態度是給國人關心，照顧協助他們解決困難，而不是事後擦脂抹粉。

馬文君強調，若無法幫受困民眾買到機票，可以理解，因為很困難，機位大家搶著要，甚至從日本飛香港單程經濟艙高達7萬5千元台幣，有誰大家買得起。但至少大阪辦事處可協助找到住宿地點，至少讓國人放心跟安心，結果連提住宿資訊都沒有。

馬文君表示，外交部追究假新聞，但這是真的發生，「什麼叫假新聞」。如果這是真的呢？當初他們會停止追究，是因大阪辦事處蘇處長已往生，讓事情停止，結果是誰讓事件繼續發生？誰讓他們查的？如果真的有發生這樣的事，大家可以去想，今天大家怪的是誰，是駐日代表處，誰會認識處長？

馬文君還說，若評估起來是外交部，甚至有人想要把蘇啟誠調離職務，想要懲處，因為如此緣故，要不要移送法辦？造成人員死亡，要不要判無期徒刑？

吳釗燮強調，就駐外館處如何在急難救助上做得更好，在事件後外交部召開很多次會議，就是要避免這樣的事件。

但馬文君強調，她不是要討論急難救助，而是要討論假消息的部分，今天外交部把這事件當作範例真的是可笑之至，今天這個可以拿來當假消息的範例嗎？事實上就是發生了，還說是假消息，不想在這個事件繼續延伸，是希望死者為大，尊重蘇處長，而不是讓外交部大喇喇說這是假消息，這是怎樣的政府。

馬文君表示，若查出來，她把證據資料提出來，外交部人員要不要法辦？新媒體的傳播是有問題，這部分理性探討，可是不要用這個事情，明明自己錯的，歸咎到假帳號，把責任推卸掉，這是非常不可取的，尤其拿這個事件更可惡。

(中時 )