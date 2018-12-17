女孩必看！Kimiko告訴你男生說出「這三句」就是渣男

Kimiko從小身邊就都是帥哥，於是她學會了三句「渣男哲學」遇到就趕快跑。（圖／翻攝自Kimiko臉書）

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中時電子報
／綜合報導

知名舞蹈老師Kimiko是許多歌手的舞蹈老師，自己也上遍各大節目，也教授不少學生，近日她接受媒體專訪，從小習舞的她身邊不乏體育或舞蹈班帥哥，於是她學到三句「渣男哲學」，告訴女生只要聽到這三句就要趕快放生，不然萬劫不復。

舞蹈老師Kimiko三句話來教你判斷男人。（圖／翻攝自Kimiko臉書）

Kimiko接受《聯合》專訪，談到如果女生聽到男生對你說出這三句話，這男生絕對不要考慮了，要趕快放生。第一句就是如果男生說出：「如果我單身一定追妳」Kimiko表示，這種男生有多遠就離他多遠，因為他就是一個花心的人。

「如果我單身一定追妳」那這種男生一定對很多人這樣說。（圖／翻攝自Kimiko臉書）

第二句男生如果說出：「我是熱愛自由的靈魂」，她大笑：「這種人呢，就叫他去死吧，他不會把他的好放在你身上。因為翻成白話文的意思，就是『我沒有要固定跟一個女人在一起』，所以無論這人條件多好，或對我多好，都不能碰。」

「我是熱愛自由的靈魂」這種人就叫他去死吧，他不會把他的好放在你身上。（圖／翻攝自Kimiko臉書）

對她來說最大地雷的第三句話就是「我從來沒對其他女生這樣過」，她表示這種男人再好我也不要，因為好不好我會知道，但一旦掛在嘴上了，我就有負擔，走不下去。

「我從來沒對其他女生這樣過」這種不只有負擔，也不知道他說的是真是假。（圖／翻攝自Kimiko臉書）

至今單身的她，靠著這三句「渣男哲學」不被帥哥外表給暈船欺騙，她表示她現在有觀察的對象，現在的生活過得很好，「每天睡得好、吃得下、排便順暢」，人生還有什麼好不滿足的。

(中時電子報)

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