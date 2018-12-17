王偉中任廣東省委副書記 葉貞琴任省委常委

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2018年12月17日 13:50 旺報 林永富

中共中央批准，廣東省委常委、深圳市委書記王偉中任廣東省委副書記，仍兼任深圳市委書記；廣東省副省長、省委黨組成員葉貞琴任廣東省委委員、常委。

王偉中1962年3月生，山西朔州人，清華大學公共管理學院管理科學與工程專業畢業，研究生學歷，管理學博士，研究員。水利工程及水資源工程專長。

曾任水利電力部水資源辦公室幹部、水利部水資源司規劃處幹部、主任科員、國家科委社會發展科技司資源環境處副處長、生態環境處處長、科學技術部中國21世紀議程管理中心和生命科學技術發展中心主任（副局級）、議程管理中心主任（正局級；其間：2004.02-2006.02掛任雲南省昭通市委常委、副市長）、科學技術部條件財務司、科研條件與財務司司長、科學技術部副部長、黨組成員；山西省委常委、秘書長、太原市委書記；廣東省委常委、深圳市委書記。第十九屆中央候補委員。

葉貞琴（男），1963年9月生，江西上猶人，南京農學院農經系農業經濟管理專業畢業，公共管理碩士，農經師。

曾任農牧漁業部農業局綜合處幹部、農業司綜合糧油處主任科員、農業司辦公室主任、糧油處處長、農業司副司長；種植業管理司副司長（其間：1999.03—1999.12掛任湖南省湘西州委副書記）；農業部發展計畫司副司長；農業部鄉鎮企業發展中心主任；農業部種植業管理司司長；農業部發展計畫司（全國農業資源區劃辦公室）司長（主任）；農業部辦公廳主任；農業部副部長、黨組成員；廣東省政府副省長、黨組成員。

(旺報 )