王偉中任廣東省委副書記 葉貞琴任省委常委

友善列印
旺報

中共中央批准，廣東省委常委、深圳市委書記王偉中任廣東省委副書記，仍兼任深圳市委書記；廣東省副省長、省委黨組成員葉貞琴任廣東省委委員、常委。

王偉中1962年3月生，山西朔州人，清華大學公共管理學院管理科學與工程專業畢業，研究生學歷，管理學博士，研究員。水利工程及水資源工程專長。

曾任水利電力部水資源辦公室幹部、水利部水資源司規劃處幹部、主任科員、國家科委社會發展科技司資源環境處副處長、生態環境處處長、科學技術部中國21世紀議程管理中心和生命科學技術發展中心主任（副局級）、議程管理中心主任（正局級；其間：2004.02-2006.02掛任雲南省昭通市委常委、副市長）、科學技術部條件財務司、科研條件與財務司司長、科學技術部副部長、黨組成員；山西省委常委、秘書長、太原市委書記；廣東省委常委、深圳市委書記。第十九屆中央候補委員。

葉貞琴（男），1963年9月生，江西上猶人，南京農學院農經系農業經濟管理專業畢業，公共管理碩士，農經師。

曾任農牧漁業部農業局綜合處幹部、農業司綜合糧油處主任科員、農業司辦公室主任、糧油處處長、農業司副司長；種植業管理司副司長（其間：1999.03—1999.12掛任湖南省湘西州委副書記）；農業部發展計畫司副司長；農業部鄉鎮企業發展中心主任；農業部種植業管理司司長；農業部發展計畫司（全國農業資源區劃辦公室）司長（主任）；農業部辦公廳主任；農業部副部長、黨組成員；廣東省政府副省長、黨組成員。

(旺報 )

黑龍江、四川兩地 爆發非洲豬瘟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。