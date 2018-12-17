台中惠來溪、潮洋溪水質淨化及景觀工程 打造永續水環境

2018年12月17日 13:39 中時 陳世宗

台中市惠來溪與潮洋溪流經人口密集地區，包含逢甲商圈、國家歌劇院及朝馬國民運動中心等重要景點。為營造美麗水岸景觀打造永續水環境，水利局爭取中央前瞻計畫經費補助6.22億元，參照綠川、柳川經驗，將截流河岸沿線兩側民生汙水，工程已完成發包，預計109年底完工。

水利局長周廷彰指出，目前惠來溪及潮洋溪水質介於嚴重汙染到中度汙染，此次水環境工程比照綠、柳川經驗，首重水質改善，以恢復河川生命力及打造永續水環境為目標，預計截流河岸兩側民生汙水約1.5萬噸。

周廷彰說，該局利用朝馬運動中心周邊公有地設置水質淨化場，淨化水源排放回惠來溪，讓水質降至輕度汙染；淨化場上方仍維持停車及運動休閒等多目標使用功能。水環境景觀改造，將針對惠來溪及潮洋溪老舊三面光河道進行改善，以豐富植栽及水生植物為河川護岸注入綠色元素。

水利局表示，另針對公51、朝馬運動中心、逢甲廣場及台灣大道廣場等節點，將進行景觀營造；其中朝馬運動中心周邊水岸景觀，以河中島及兩側人行橋為營造主軸，將打造惠來溪沿線唯一的河岸休憩空間。

周廷彰強調，惠來溪與潮洋溪水環境改善工程已完成發包作業，預計109年底工程完工，屆時各景觀節點透過綠色水岸串聯，連結水湳經貿園區及七期新市政中心，塑造全新的活力水環境。

(中時 )