營區兩蔣銅像 促轉會要求國防部依法移除

促轉會委員尤伯祥（右）在17日促轉會半年任務進度報告記者會上說，依據《促進轉型正義條例》，公共場所的威權象徵應予移除，國防部身為行政機關，應該尊重法律，圖左為促轉會代理主委楊翠。（陳怡誠攝)

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促轉會代理主委楊翠17日在公布半年任務進度報告記者會上表示，促轉會已提出「中正紀念堂5點轉型原則建議」，預計月底前與文化部開會具體討論。該原則建議包括，未來《國立中正紀念堂管理處組織法》法制作業期間，應規劃撤出三軍儀隊，和文化部有共識後，會再和國防部進行協商。（陳怡誠攝)

促轉會舉行任務進度報告，委員尤伯祥被問到營區移除兩蔣銅像時說，促轉條例第5條第1項明定，出現在公共場所勉懷威權統治者象徵應該要移除，國防部應該尊重這條法律；移除兩蔣銅像或其他威權象徵，事實上就是軍隊國家化最重要及最後的一個里程碑。

尤伯祥說，國防部做為行政體系的一部分，也是行政機關，必需依法行政，促轉條例第5條第1項明定，出現在公共場所勉懷威權統治者象徵應該要移除，國防部應該尊重這條法律，依照這條法律的規定去行事，營區移除兩蔣銅像這件事，在軍隊國家化上面是有相當重要的意義，在威權體制底下其實是黨國體制，也是延續訓政時期而來的。

尤伯祥表示，在訓政時期所有國家機關都要黨化，黨化司法、黨化軍隊，也就是軍隊是黨軍，在民主之後為何要移除這些威權象徵，最主要就是希望這些國家機關能夠中立，變成全民的國家機關，不是政黨的國家機關，所以要移除威權象徵，

他強調，以軍隊營區來講，移除兩蔣銅像或其他威權象徵，事實上就是軍隊國家化最重要及最後的一個里程碑。

(中時 )

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