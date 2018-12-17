10月才說要加薪！「王老吉涼水」爆欠2個月薪水 高層出面道歉

王老吉涼水舖爆出積欠員工2個月薪資，公司主管出面表示「今天下班前會發完薪水」。（1828王老吉涼水舖提供）

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王老吉涼水舖2017年風光來台展店，沒想到短短一年就爆出欠薪風波。（1828王老吉涼水舖提供）

擁有百年歷史的涼茶品牌「王老吉」去年來台開設手搖飲料店，沒想到短短一年公司就以搬家為由，積欠90名員工2個月薪水，台北市勞動局10日完成初步檢查，認定王老吉違反勞基法，最高可開罰百萬，王老吉高層主管則出面道歉，並表示「今天下班前一定發完薪資！」

「1828王老吉涼水鋪」由大陸廣藥授權台灣代理，2017年在台北新光三越A11開設旗艦店，之後全台陸續展店，包括桃園、宜蘭、台中、高雄等地，共有7間分店，目前擁有約90名員工。引人關注的是，王老吉今年10月時還宣布，11月起所有員工加薪5%，現在卻被內部員工爆出拖延薪水，令人不禁懷疑王老吉公司營運的誠信。

王老吉涼水舖公司主管今早出面道歉，「遲發薪水是不對的，造成員工困擾，感到很抱歉！」並向外界承諾，今天下班前一定會將門市及總公司共90名員工的11月薪資發放完畢。

公司主管表示，員工發薪日是每月10號，但本月10號前已告知員工，因為公司搬家，薪水將會延遲發放，上周五（14日）才設定好網路線，而辦公室內部仍在整理，預計明天才會接通電話線。

勞動局科長陳昆鴻表示，接獲內部員工反映後，隔天立即前往稽查，本月總共查核兩次，一次去現場，另一次則是要求王老吉攜帶相關文件至勞動局接受檢查，發現王老吉確實沒有發放9、10月薪水，甚至連勞工出勤紀錄也沒有，目前已開罰並要求資方改善，若一周內沒有下文，將依照勞基法再次開罰。

勞動局長賴香伶表示，王老吉因欠繳勞、健保費，已列入大量解僱法預警名單中，今年4月起勞動局也陸續接獲王老吉依法資遣員工的通報，至於王老吉還沒給付的11月份薪資部分，將要求雇主限期給付薪資，並呼籲資方應儘速出面妥善處理。

(中時 )

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