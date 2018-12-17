民進黨若再分派系 綠委預警：到時沉船大家都變魯賓遜漂流

2018年12月17日 14:19 中時 郭建伸

行政院秘書長卓榮泰日前登記領表參選民進黨主席，但被對手游盈隆批評是保皇派，此番言論也引發綠委激辯。被問及是否也是保皇派，綠委張宏陸強調，民進黨經過這次選舉後沒有什麼派別，未來要認真反省，讓人民看到民進黨的改變，「再有什麼派，民進黨這艘船若破幾個洞，船沉了，什麼派都沒了，大家都變成魯賓遜漂流了」。

媒體詢問張宏陸，是否認為卓榮泰是保皇派？他說，外界扣保皇派的帽子「扣了大一點」，他個人對為卓榮泰參選黨主席樂觀其成，但他不認同透過密室協商推舉卓榮泰參選，畢竟這本來就對他是不公平的方式，民進黨若要大破大立就不該如此。

媒體詢問張，難道是認為卓榮泰不夠大破大立？張宏陸解釋，他指的不是卓個人，而是產生方式，會讓外界認為民進黨還是在密室協商，這種方式對任何黨主席候選人都會是傷害。

他表示，原本期待民進黨主席會有好幾組候選人，並進行辯論會讓大家集思廣益，使民進黨走出更好方向，但現在僅有兩個人領表登記，他會等辯論後再決定要投給誰。

張宏陸形容，蔡英文現在是船長，支持她選2020大選還是最大公約數，但這次黨主席選舉不必跟總統劃上等號，畢竟黨的戰力如何發揮才是重點；如果沒辦法帶民進黨打仗、選舉，這樣不論誰參選，都無法救民進黨。

張宏陸說，從過去經驗來看，民進黨員都很有智慧，選出最符合期待的主席人選，而非是誰指定人選。

綠委羅致政說，不用急著為任何人貼標籤，現在重點是檢討民進黨，且提出對於黨未來的看法。

被問及是否也是保皇派？羅致政說，沒有保不保皇，大家都是「保黨派」，希望能夠重新站起來往前走，用保皇派來形容卓榮泰非常不恰當。

綠委蔡易餘說，不管是卓榮泰還是游盈隆當選主席，改革都是民進黨要務，他認為游盈隆的批評是在討論是否要更激進，「可能是路線之爭，未必叫作保皇之爭吧」。

(中時 )