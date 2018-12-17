游盈隆：中生代接班概念隱藏醜陋權力鬥爭

2018年12月17日 13:57 工商 崔慈悌

民進黨中生代龍頭共推卓榮泰參選黨主席，另一參選人游盈隆今天痛批「笨蛋，問題不在世代，在能力與核心價值」，這種以年齡為藉口的粗暴世代交替，讓無數老黨員寒心也毫無道理。這個模糊概念裡隱藏著極為醜陋的黨內權力鬥爭，並且由特定的少數人決定。

民進黨遭遇九合一地方選舉空前挫敗，嘉義選出的立委李俊俋選後拋出「中生代提早全面接班」的主張，蔡英文總統第一時間在他臉書留言響應。游盈隆今天在臉書批評，「中生代全面接班」的說法在此時此刻提出，是很有問題的，是經不起檢驗的。

他說，早在2008年蔡英文接任黨主席後，中生代就已全面接班，而且接班長達十年了，這是不爭的事實。既然中生代早已接班掌權，而且在中生代全面掌控黨政大權下遭遇奇恥大辱的歷史性挫敗，理應接受黨內的批評檢討，可是，敗選後當權派提出的藥方又是「中生代全面接班」，是何道理？

他也質疑中生代是如何界定的？蘇嘉全是不是中生代？「他自認為是，我也覺得他是」，他為什麼不能參選黨主席呢？何況，卓榮泰也不過小蘇嘉全三歲而已。中生代究竟是從幾歲到幾歲呢？

他也質疑中生代是誰來決定的？游盈隆舉例2009年，前外交部長陳唐山有意願重回家鄉參選縣長，他民調支持度最高，但被當時的蔡英文主席否決，理由是「他太老了」，「這真是情何以堪？這種以年齡為藉口的粗暴世代交替，讓無數老黨員寒心，坦白講也毫無道理」。

游盈隆認為，中生代全面接班的模糊概念裡似乎隱藏著一個極為醜陋的黨內權力鬥爭，並且由特定的少數人在決定誰是中生代？誰不是中生代？

游盈隆指出，不斷強調中生代接班不但無濟於事，無法有效面對敗選的無情打擊，還會嚴重破壞黨的團結與和諧，造成黨員的離心離德，黨員的疏離冷漠，對黨的發展非常不利。「我深深不以為然，這也是我參選黨主席的主要動機之一」。

他以「他不重，他是我兄弟」的英文歌詞表示，追尋台灣夢是一條極為漫長的路，一條不能回頭的路，「既然我們同行，何不互相照應？」呼籲黨內拋開中生代全面接班的想法，團結全黨一起迎向2020最嚴峻的挑戰。

(工商 )