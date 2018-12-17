影》徐小可含淚爆料懷二寶「老公都不碰我」 阿Ben驚呆誤會大了…

阿Ben沒接受老婆的求愛訊息，讓徐小可攬被偷哭，以為被嫌棄。(翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家臉書)

友善列印
中時電子報
徐小可淚訴老公懷孕期間「都不碰我」

女星徐小可2010年嫁給男星阿Ben，婚後接連生下3名子女，外界普遍認為夫妻倆即便結婚多年，感情仍如膠似漆才能如此「多產」，沒想到日前徐小可在節目上爆料懷第二胎時，老公面對求愛始終沒回應，讓她一度覺得被嫌棄，甚至為此抓棉被偷哭。

日前阿Ben、徐小可作客《小明星大跟班》，竟趁機抱怨閨房事，阿Ben說老婆懷第二胎時，幾乎天天幫他放洗澡水，他以為是在告訴他「洗洗睡」，因此都沒要求發生親密關係，直到看到小可偷哭才驚覺事情不對勁。

徐小可放洗澡水求愛，卻沒得到丈夫回應，為此沮喪不已，某天竟悲從中來抓著棉被偷哭，傷心問阿Ben：「你最近是不是有比較嫌棄我？」，他整個驚呆連忙否認，徐小可進一步追問那為何在懷孕過程中「都不碰我」，阿Ben才解釋沒接收到暗示，誤會小可是身體不舒服所以要他「洗洗睡」，還說都做夫妻這麼久還生到第二胎了「妳就直接講就好」，讓徐小可崩潰直呼：「女生怎麼講啊？」。

經過這次的「沒默契事件」，徐小可懷第三胎時學乖，產檢時直接在老公面前問醫生自己身體是不是很安全，「避開前三後二都可以齁？」，醫生也大方給予肯定答覆，反倒讓阿Ben尷尬爆，害羞直呼：「妳幹嘛這樣問醫生啦？！」。

(中時電子報)

女孩必看！Kimiko告訴你男生說出… 《皇后的品格》最帥保鑣崔振赫 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。