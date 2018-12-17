影》徐小可含淚爆料懷二寶「老公都不碰我」 阿Ben驚呆誤會大了…

2018年12月17日 14:00 中時電子報 吳品瑤

徐小可淚訴老公懷孕期間「都不碰我」

女星徐小可2010年嫁給男星阿Ben，婚後接連生下3名子女，外界普遍認為夫妻倆即便結婚多年，感情仍如膠似漆才能如此「多產」，沒想到日前徐小可在節目上爆料懷第二胎時，老公面對求愛始終沒回應，讓她一度覺得被嫌棄，甚至為此抓棉被偷哭。

日前阿Ben、徐小可作客《小明星大跟班》，竟趁機抱怨閨房事，阿Ben說老婆懷第二胎時，幾乎天天幫他放洗澡水，他以為是在告訴他「洗洗睡」，因此都沒要求發生親密關係，直到看到小可偷哭才驚覺事情不對勁。

徐小可放洗澡水求愛，卻沒得到丈夫回應，為此沮喪不已，某天竟悲從中來抓著棉被偷哭，傷心問阿Ben：「你最近是不是有比較嫌棄我？」，他整個驚呆連忙否認，徐小可進一步追問那為何在懷孕過程中「都不碰我」，阿Ben才解釋沒接收到暗示，誤會小可是身體不舒服所以要他「洗洗睡」，還說都做夫妻這麼久還生到第二胎了「妳就直接講就好」，讓徐小可崩潰直呼：「女生怎麼講啊？」。

經過這次的「沒默契事件」，徐小可懷第三胎時學乖，產檢時直接在老公面前問醫生自己身體是不是很安全，「避開前三後二都可以齁？」，醫生也大方給予肯定答覆，反倒讓阿Ben尷尬爆，害羞直呼：「妳幹嘛這樣問醫生啦？！」。

(中時電子報)