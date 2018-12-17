影》2018環球小姐出爐！24歲菲音樂才女封后

2018年12月17日 14:09 中時電子報 吳映璠

2018環球小姐今天正式出爐，摘下今年后冠的是24歲菲律賓小姐卡特里奧娜．格雷（Catriona Gray），她也是菲國史上第4位環球小姐。

24歲菲律賓佳麗特里奧娜．格雷奪下2018環球小姐后冠。（圖／擷取自環球小姐比賽官方臉書）

2018年環球小姐今天上午在泰國曼谷誕生，24歲菲國佳麗格雷打敗南非小姐及委內瑞拉小姐後奪下后冠。

據菲國網路媒體Rappler報導，菲律賓總統杜特蒂在獲悉消息後，立刻透過總統府發言人帕內洛（Salvador Panelo）向格雷道賀。帕內洛在聲明中表示：「格雷在國際舞台上的表現令人驚艷，也令菲律賓人民感到驕傲，她在艱苦的比賽中完全展現了菲律賓美女自信、優雅、聰穎、充滿力量的特質。」

「格雷的勝利能夠激勵更多菲律賓女性，讓她們相信自己的能力，並且更願意為了在世界上佔有一席之地而努力。」

據網路媒體《E! News》報導，格雷其實是一位音樂才女，畢業於美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music），拿到音樂理論學士學位，除了模特兒事業，她也是一位歌手。

格雷表示，一開始玩音樂，那種感覺是做其他事都得不到的充實感，連她母親都說格雷在媽媽肚子裡時就已經會跳舞了。

環球小姐比賽期間，她曾被詢問如果要為比賽經歷寫一首歌，她會如何為這首歌命名？格雷表示參賽期間受到菲國人民大力支持與喜愛，她希望把參賽的這份榮耀與1.04億菲國人民分享，因此她會把歌命名為「揚起你的國旗」。

格雷是英菲混血，父親是蘇格蘭人、母親是菲律賓人，18歲之前都住在澳洲，成年後才搬到菲律賓，報導指出她是用當模特兒存下的積蓄買下飛往菲律賓的機票。她與雙親的關係緊密，尤其和父親的感情特別好。

據ABS-CBN News報導，格雷與選美比賽的關係淵遠流長，5歲時就贏得菲律賓小小姐后冠，2016年獲得菲律賓世界小姐殊榮。

環球比賽過程中，格雷的台步堪稱焦點，在泳衣項目比賽中慢動作甩髮轉身，她的招牌動作因此有了專屬名稱「岩漿台步」。

除了音樂與模特兒事業，格雷也有廣泛興趣，自小學習韓國武術崔光道（Choi Kwang Do），12歲拿到黑帶。此外她也是旅行愛好者，架設部落格紀錄旅遊見聞。

(中時電子報)