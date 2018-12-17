吳乃仁真的氣鄭文燦？沈富雄另類解析

2018年12月17日 14:04 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市長鄭文燦和黨內中生代日前推舉行政院秘書長卓榮泰參選民進黨主席，新潮流創流大老吳乃仁不滿民進黨不思檢討，並點名對鄭文燦非常失望，決定退流退黨。對此，前民進黨立委沈富雄認為，鄭文燦是當紅子雞，新潮流二阿哥，自己人有什麼好氣的？吳乃仁氣的是鄭文燦不該帶頭率眾將主席定於一尊，掐死「倒英」的一線生機。

沈富雄在臉書發表「乃公之怒」一文，並針對吳乃仁退流退黨一事進行分析。他指出，吳乃仁生卓榮泰的氣嗎？不至於！他說吳與卓沒有宿怨。沈認為，吳乃仁氣的是卓榮泰出線的方式，五位新當選縣市長再加兩位落選的大牌一起背書相挺，表示大勢已去。

至於吳乃仁真的氣鄭文燦嗎？沈富雄認為，吳乃仁說是，表面看上也是，「其實不是」。沈分析認為，鄭文燦是當紅子雞，新潮流的二阿哥，自己人有什麼好氣的？吳氣的是鄭文燦不該帶頭率眾將主席定於一尊，掐死「倒英」的一線生機。

沈富雄認為，真正思考「取小英而代之」以救黨於危亡者，寥寥可數，更無蠢蠢欲動之象。新潮流是執政黨中的執政派系，自己不負敗選責任，反而奢言「改革」未免說不過去，也容易招來批判，所以，林濁水稱之為「大破大立」，段宜康稱之為「大開大闔」，而絶口不碰「改革」或「倒英」等字眼，姑且稱之為「大大派」。「大大派」空有心思，不能成事。總統候選人是否要換需經過黨機器，而卓榮泰出任黨主席，小英從此可以高枕無憂，民進黨換人選總統的一絲希望絶矣。

沈說，在主席登記的最後一天，派下子弟無人出手，還放小英一條生路，縱容她帶著全黨一起沉淪，蔡英文以一國元首之尊在北門丟人現眼，吳乃仁看在眼裡，氣在心裡，焉得不怒。

(中時電子報)