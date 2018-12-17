接見美退伍軍團 蔡英文盼強化雙邊軍事安全合作

2018年12月17日 14:21 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天接見美國退伍軍人訪問團表示，政府正從強化就業輔導，以及醫療與長照服務兩大重點方向來照顧退伍軍人，未來也將陸續提高預算比重加強系統的運作，並期盼台美雙邊繼續密切交流，強化軍事安全合作。

美國退伍軍團協會與婦女會共有超過200萬會員，在美國深具影響力，對很多重要政策的意見也受到政府高度重視。

蔡英文今天接見「美國退伍軍團協會總會長賴斯塔德訪團」表示，我國的退輔會與美國退伍軍團協會有超過半個世紀的交流，雙方一直有非常堅實的友誼。尤其是在退伍軍人的照顧上，美國已發展相對完整制度，值得學習。

她說，美國退伍軍人事務部是規模僅次於國防部的第二大部會，專門提供退伍軍人全方位的服務，顯現出美國政府對於退伍軍人照顧的用心，非常令人欽佩。

為了使退伍軍人的照顧更周全，蔡英文表示，我政府也持續改善相關制度，有兩個正在全面推行的重點方向。第一是強化退伍軍人就業輔導。透過良好就業輔導系統，可以讓退伍軍人在不同職場，繼續發揮所長，貢獻社會。政府會透過陸續提高預算比重的方式，加強這個系統的運作。

第二是加強醫療與長照方面的服務。對榮民長輩最熟悉的輔導會體系，可以在長照服務的網絡建構中，發揮相當重要的功能。她說，透過整合退輔會所屬的醫院及照顧機構，可以進一步打造更完整的健康照護網絡，讓年長的榮民長輩與眷屬都可享受到更優質的健康照護。

對於美國退伍軍團協會長期支持台灣，尤其是提交支持我國的決議文，並敦促美國政府，強化台美雙邊軍事安全合作，蔡英文也表達由衷謝忱，希望雙方可以繼續保持密切交流。

(工商 )