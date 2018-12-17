「職旅青年特展」佳評不斷 展期延到明年1月

2018年12月17日 14:09 中時 吳江泉

勞動部青年職涯發展中心(YS)成立5年，今年首次以「職旅青年特展」來呈現成果，運用趣味互動策展等方式，展出以來佳評不斷，勞動部長許銘春肯定展覽的用心，在多方期待下，「職旅青年特展」的展期將延長到108年的1月6日，讓更多青年都能體驗同樂，找到自己的職涯旅程。

職旅青年特展邀請暢銷作家Peter Su以「世界多大 從心定義」來分享自己職涯旅途中的點點滴滴，同時勞動部長許銘春、高屏澎東分署長程泰運等貴賓也與Peter Su一同為青年朋友打氣、勉勵，許銘春以「絕對的專注、絕對的信心」兩句話，來鼓勵青年朋友在職涯路上要有專心一意、奮發上進的精神。

許銘春實際體驗為青年蓋上職旅印章開始，各個充滿創意巧思的展區，在YS在展區中打造的網美牆與青年朋友們合照，並手持YS的職旅護照到「提升裝備區」，在提升裝備區牆上的「職人享經驗」主題小卡中，有近年年來YS所邀請過的名人，在講座時各自分享的金句，青年朋友能因自己喜歡的名人祝福語，朝未來目標前進，同時在YS用心打造的模擬辦公室中，青年朋友能在職涯教練的幫助下獲得實際的面試經驗，注意面試各項細節，以順利進入職場，部長也祝福青年在職場能安全、安心、安穩工作。

在提升裝備區的「職場超經典」主題中，YS在牆面上列出了9項青年在職場中最容易碰到的問題，青年可藉由牆上的牌卡，試著找出問題的解決方法，也能掃描牌卡上的QR Code進入網站，當中會有更詳細的解說，讓青年朋友在職涯的旅程中能更暢行無阻。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，今(107)年YS成立滿5周年，已服務青年超過20萬人次，當中超過5000名青年朋友接受過個別化職涯諮詢服務，同時積極鏈結在地企業，提供青年職場體驗增加實務歷練，讓青年畢業後順利接軌職場，企業也能因此找到合適的人才，歡迎青年朋友們踴躍參加，一同創造屬於自己的職涯之旅。

(中時 )