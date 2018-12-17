《皇后的品格》最帥保鑣崔振赫 台灣見面會人人可「秀秀」

崔振赫明年將來台會粉絲，今日公布座位圖及票價與福利。（圖／執行力整合行銷提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

以《馬成的喜悅》、《皇后的品格》連兩部高收視韓劇霸佔韓劇三個月沒停過的韓國男神崔振赫，今年特地親自向粉絲祝賀聖誕快樂，這位最帥的聖誕老公公將在明年2月28日台北國際會議中心舉行《2019崔振赫“LOVE”台灣粉絲見面會》，今（17）日公布票價與福利，強調每位「崔太太」都可以擊掌福利滿滿。

崔振赫在《皇后的品格》展現好身材。（圖／《皇后的品格》劇照）

崔振赫自2006年出道至今12年，累積了多部代表作，像《我的女兒是花兒》、《九家之書》、《繼承者們》、《急診男女》、《命中注定我愛你》、《傲慢與偏見》，以及去年好評如潮的推理燒腦劇《隧道》、到今年的《馬成的喜悅》以及《皇后的品格》。詮釋的角色個性不少是既霸氣又溫柔的冷都男，又有著身高186公分的大長腿和磁性的低音炮，深深擄獲女心。

崔振赫在《皇后的品格》癡情保護皇后張娜拉。（圖／《皇后的品格》劇照）

退伍後接連演的三部作品都擁有高收視的他，也宣布將在明年來台，和粉絲互動同樂，今日宣布他在當天將走進觀眾席與粉絲互動，坐在樓上B區的崔太太們也能近距離看到崔振赫，除了全場擊掌外，粉絲想要的福利做好做滿，見面會將在12月23日中午12點起開賣。

見面會上強調每個人都能擊掌甚至「秀秀」。（圖／執行力整合行銷提供）

主辦單位也公告，見面會上不但能親耳聽到崔歐巴魔性嗓音唱出多首動聽的韓劇OST，以及準備很多驚喜的禮物送給粉絲之外，崔振赫會後也將與全場粉絲近距離一一擊掌，跟每一位喜愛他的粉絲致意，不只如此，凡購票粉絲還有機會抽中觀賞彩排、記者會、親簽海報以及與藝人合照共達500個獎項，福利做好做滿，崔太太們趕快來見老公吧！！！

崔振赫見面會票價與座位圖。（圖／執行力整合行銷提供）

2019崔振赫“LOVE”台灣粉絲見面會

2019 CHOI JIN HYUK“LOVE ”FAN MEETING IN TAIWAN

活動時間：2019年2月28日(四) 6:00 PM

活動地點：台北國際會議中心（TICC）

售票時間：2018年12月23日（日）中午12:00起

售票方式：ibon售票網站及全台7-11 ibon機台

票價：NT$3,800 / NT$2,800

粉絲福利：

*任一票區購票粉絲會後均可參加擊掌

*抽合照200名

*抽參觀彩排100名

*抽參觀記者會聯訪100名

*抽親筆簽名海報100張

A區：150名合照（10人一組）

60名參觀彩排

60名參觀記者會

60張親簽海報

B區：50名合照（10人一組）

40名參觀彩排

40名參觀記者會

40張親簽海報

說明1：以上獎項一律程式隨機抽選，均不會重複中獎。

說明2：限2019年2月24日11：59分前購票者享有福利抽獎資格。

說明3：參觀時間長度主辦再行公布，請上主辦官方專頁查詢。

說明4：中獎公布名單與福利領取辦法將於2019年2月26日21：00

(中時電子報)

影》徐小可含淚爆料懷二寶「老公… 孫安佐進演藝圈？ 吳宗憲：阿貓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。