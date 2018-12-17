《皇后的品格》最帥保鑣崔振赫 台灣見面會人人可「秀秀」

2018年12月17日 14:20 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

以《馬成的喜悅》、《皇后的品格》連兩部高收視韓劇霸佔韓劇三個月沒停過的韓國男神崔振赫，今年特地親自向粉絲祝賀聖誕快樂，這位最帥的聖誕老公公將在明年2月28日台北國際會議中心舉行《2019崔振赫“LOVE”台灣粉絲見面會》，今（17）日公布票價與福利，強調每位「崔太太」都可以擊掌福利滿滿。

崔振赫在《皇后的品格》展現好身材。（圖／《皇后的品格》劇照）

崔振赫自2006年出道至今12年，累積了多部代表作，像《我的女兒是花兒》、《九家之書》、《繼承者們》、《急診男女》、《命中注定我愛你》、《傲慢與偏見》，以及去年好評如潮的推理燒腦劇《隧道》、到今年的《馬成的喜悅》以及《皇后的品格》。詮釋的角色個性不少是既霸氣又溫柔的冷都男，又有著身高186公分的大長腿和磁性的低音炮，深深擄獲女心。

崔振赫在《皇后的品格》癡情保護皇后張娜拉。（圖／《皇后的品格》劇照）

退伍後接連演的三部作品都擁有高收視的他，也宣布將在明年來台，和粉絲互動同樂，今日宣布他在當天將走進觀眾席與粉絲互動，坐在樓上B區的崔太太們也能近距離看到崔振赫，除了全場擊掌外，粉絲想要的福利做好做滿，見面會將在12月23日中午12點起開賣。

見面會上強調每個人都能擊掌甚至「秀秀」。（圖／執行力整合行銷提供）

主辦單位也公告，見面會上不但能親耳聽到崔歐巴魔性嗓音唱出多首動聽的韓劇OST，以及準備很多驚喜的禮物送給粉絲之外，崔振赫會後也將與全場粉絲近距離一一擊掌，跟每一位喜愛他的粉絲致意，不只如此，凡購票粉絲還有機會抽中觀賞彩排、記者會、親簽海報以及與藝人合照共達500個獎項，福利做好做滿，崔太太們趕快來見老公吧！！！

崔振赫見面會票價與座位圖。（圖／執行力整合行銷提供）

2019崔振赫“LOVE”台灣粉絲見面會

2019 CHOI JIN HYUK“LOVE ”FAN MEETING IN TAIWAN

活動時間：2019年2月28日(四) 6:00 PM

活動地點：台北國際會議中心（TICC）

售票時間：2018年12月23日（日）中午12:00起

售票方式：ibon售票網站及全台7-11 ibon機台

票價：NT$3,800 / NT$2,800

粉絲福利：

*任一票區購票粉絲會後均可參加擊掌

*抽合照200名

*抽參觀彩排100名

*抽參觀記者會聯訪100名

*抽親筆簽名海報100張

A區：150名合照（10人一組）

60名參觀彩排

60名參觀記者會

60張親簽海報

B區：50名合照（10人一組）

40名參觀彩排

40名參觀記者會

40張親簽海報

說明1：以上獎項一律程式隨機抽選，均不會重複中獎。

說明2：限2019年2月24日11：59分前購票者享有福利抽獎資格。

說明3：參觀時間長度主辦再行公布，請上主辦官方專頁查詢。

說明4：中獎公布名單與福利領取辦法將於2019年2月26日21：00

(中時電子報)