桌球年終賽》擊敗林高遠 日神童摘冠創紀錄

2018年12月17日 14:20 中時電子報 盧品青

許昕的年度最佳得分獎。(摘自ITTF官網)

2018國際桌總(ITTF)年終總決賽落幕，中國大陸在男子單打決賽飲恨，林高遠輸給15歲的日籍神童張本智和。男雙由地主韓國隊摘冠，女雙由日本摘冠，中國隊僅依靠陳夢守下女單冠軍，再度引發國內檢討聲浪。

林高遠肩負「抗日」重任，雖然在準決賽打退水谷隼，決賽卻被張本智和以4-1輕鬆擊敗，令許多大陸球迷不滿。有人批評林高遠心理素質不夠，事實是他承受龐大壓力，加上張本智和原本就擁有扳倒球王的爆發力。也有人酸張本智和「不是日本生產」，但大部球迷認為既然張歸化了日本，就應該要把他當成外國對手來打。

中國桌壇巨人劉國梁去年被捲入改制風波，引發國手與體育局官員的對立，此事關係到高層權力鬥爭，劉一度遠離桌壇。在6月的日本公開賽失利之後，乒協12月找回了劉國梁接任主席，外界普遍認為這次的內亂傷害了中國桌球隊。

張本智和以15歲又172天刷新了最年輕的冠軍紀錄，他對上中國選手的戰績已經來到13勝13敗，勝率高達5成。陸媒《新華社》指出以張為首的日本隊將會是中國桌球隊在東京奧運的頭號強敵。

至於2018兩位年度最佳運動員獎，分別是球王樊振東以及即將重登球后的丁寧，這是丁寧第4度獲獎。年度精采好球則由許昕獲得，他靈活的攻守轉換令人眼花撩亂，最後以極為刁鑽的角度打出反拍穿越得分。

(中時電子報)