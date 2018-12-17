陳建仁：大陸利用假訊息操弄選舉 破壞穩定現狀

副總統陳建仁。（本報資料照片）

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副總統陳建仁今天表示，我們期盼兩岸關係朝正面發展，但中國的打壓卻變本加厲，更利用假訊息影響輿論，企圖在台灣社會製造對立，操弄甫結束的地方選舉，已經嚴重破壞台海和平及穩定的現狀，期盼民主國家共同抵禦威權體制負面影響與滲透。

陳建仁今天接見「華府智庫兩岸議題專家訪問團」以英文致詞表示，他要代表蔡總統向台灣的老朋友致意。訪賓都是美國長期鑽研兩岸關係的專家學者，期待他們能分享對區域情勢的觀察和建議，並持續扮演鼓勵兩岸溝通對話的觸媒角色。

他說，最近一段時間以來，不論是台海、南海或是韓半島，都已發生許多變化。在這當中，台灣身為國際社會負責任的一員，始終努力維持兩岸現狀，確保亞太地區和平、繁榮及發展。

陳建仁指出，如同蔡總統一再表示，我們對維持兩岸和平穩定現狀的善意及承諾不變，期盼兩岸關係朝正面發展。但中國的打壓卻變本加厲，除連續奪取我邦交國、阻撓台灣的國際參與外，更利用假訊息影響輿論，企圖在台灣社會製造對立，操弄甫結束的地方選舉。

他說，中國這些片面改變兩岸關係現狀的行徑，已經嚴重破壞臺海和平及穩定的現狀，更威脅印太區域的安全與繁榮。

陳建仁認為，不只是台灣，全球很多民主國家也都面臨威權體制國家嚴重的挑戰。他說，台灣珍視自由、民主、與人權的普世價值。在上個星期的12月10日，台灣舉辦亞洲首次的「奧斯陸自由論壇」，主辦單位「人權基金會」公開肯定台灣維繫民主及人權的成就。與會的許多國家代表更讚賞台灣強化這些普世價值的努力。

因此，他說，我們真心希望，全世界所有的民主國家，都能夠攜手合作，共同抵禦威權體制對民主制度的負面影響與滲透。

陳建仁表示，誠如美國曾公開肯定台灣是民主的成功故事及可信賴的夥伴，我們希望持續深化與美國的夥伴關係，合作打造自由、開放及繁榮的印太區域。

(工商 )

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