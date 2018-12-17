84歲德州老婦超勤奮 戴氧氣罩也要到大學上課

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現年84歲美國德州奶奶范恩（Janet Fein）原本是一名秘書，在2012年77歲時退休，決定重回校園修讀社會學。一開始她還能自己駕車到校園上課，後來身體體狀況日漸走下坡，膝蓋痛到不行，被迫在家中上網完成剩下的學分，終於在上周完成了學業，取得大學學士學位。其活到老學到老的精神令人敬佩。

范恩退休後覺得太無聊，於是參加了一項州級計畫，該計畫讓65歲以上的長輩能在德州的公立大學，免費學習6個學分；據悉，在2017年時，總計有2000人利用這項計畫進到大學再進修。

范恩表示，她全神貫注於學習，希望獲得學位，一開始她還可以自己去上學，後來她要拄拐杖跟戴氧氣裝置，直到膝蓋再也撐不住，她決定申請線上課程，修滿學位所需的學分。大學導師表示，老婦面對健康問題也沒有放棄，繼續堅持學業，最後終於取得足夠學分畢業。

范恩說，她退休之後沒有任何事可以做，而且玩賓果遊戲也不適合她，所以她去了德州大學達拉斯分校主修了社會學，因為這是有「實質性」的選擇；她很享受閱讀跟寫論文，每一節課都能學到很多東西，讓她非常開心。

根據美國國家教育統計中心的數據，2015年全美2000萬名大學生當中，約有6萬7千人是65歲以上老者，比例不到1%。

(中時 )

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