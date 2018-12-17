柯P提大巨蛋連通道接台北機廠！文化部再回應

2018年12月17日 14:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導、影音編輯／ 楊馨 ／整理報導、影音編輯／

大巨蛋的外觀。（本報資料照片）

日前「蔡柯會」時北市府向文化部喊話，談到「大巨蛋」，台北市長柯文哲建議，不只需要國父紀念館當作疏散地，也需要再開一條大巨蛋後方的路，會連結到台北機廠。文化部長鄭麗君今（17）日在立法院受訪表示，不論是國家級的計畫或城市發展，都需要中央、地方充分合作，尤其是需要理性討論，才會有好的政策規劃，要請北市府先清楚表達大巨蛋要不要續建，如果要續建的話，需要中央、地方通盤合作，北市府也須提出完整規劃方案。

鄭麗君指出，大巨蛋擬建連通道一案，從台北市前市長郝龍斌時期，國父紀念館就曾參與協調，也曾有過方案在執行，柯市長上任後停了2年多，去年重新召開相關協調會議，國父紀念館也都有參與，目前北市府正在修改方案中。

鄭麗君表示，今年6月，北市府文化局將國父紀念館全區劃為暫定古蹟，另因國父紀念館需要整修，所以文化部兩度提出，希望北市府可以先進行文資審議。「我們是提醒北市府可以跨局處先了解相關資訊，因為未來屆時如果有方案，恐怕也需配合北市府文化局文資審議的結果。」

鄭麗君也說明，關於涉及台北機廠的菸廠路部分，因台北機廠屬於國定古蹟，如果菸廠路要打通國定古蹟部分圍牆，必須經過文資審議，另此案也涉及非屬文化部的土地取得及都市計畫變更，這兩件事情是北市府要進行的。

鄭麗君表示，她舉大巨蛋的例子是想說明，不論市政或其他國家級計畫，都需要中央、地方政府一起合作，但是要坐下來理性討論，善盡彼此責任，才能夠協力合作。至於北市府提到未來雙方會議可公開錄影，鄭麗君也表示認同，並指出鄰近居民也可能有想法，除了公開錄影外，也可以歡迎居民來參加，期待北市府能夠召開說明會，讓關心的朋友都能夠參與。

(中時電子報)