海洋廢棄物吸管穩坐前三名 荒保會組「噎」誕樹籲環保

2018年12月17日 18:22 中時 王思慧

每次淨灘民眾都會撿到多支塑膠吸管。（荒野保護協會提供）

今年初環保署「擴大限塑」，針對全台約8萬家小型零售業，要求不能免費提供一次性塑膠製品，雖然塑膠提袋減少，但塑膠吸管仍沒有減量。荒野保護協會今（17）公布淨灘數據，塑膠提袋數量比例降到14年來的新低，但塑膠吸管卻逐年增加，連續3年穩坐台灣海洋廢棄物數量第三名。荒保會將萬支吸管組成「噎」誕樹，呼籲大眾一起做環保。

荒野保護協會響應國際淨灘行動（ICC），今年淨灘數量有248處，淨灘長度長達8萬5815公尺，清掃垃圾更有4萬961公斤；在海洋廢棄物統計部分，第一名是寶特瓶共4萬6976支，其次為塑膠瓶蓋4萬3733個，第三名塑膠吸管3萬6660支，再來依序為玻璃瓶、菸蒂、外帶飲料杯、塑膠提袋、免洗餐具、漁業浮球浮筒、漁網與繩子，前十名就佔整體海洋廢棄物數量比例達82.9%。

根據台灣ICC淨灘行動的海洋廢棄物組成分析，其中塑膠比例高達90.9%，玻璃佔6.4%，金屬佔1.4及紙類站1.2%。在用途方面，與飲食有關的一次性廢棄物高達77.1%，其中有63.8%跟飲料有關、13.3%跟食品有關的廢棄物，漁業廢棄物約11.3%，菸蒂與打火機8.2%。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，在2008年塑膠提袋達到海廢物數量比例的高峰27%，不過今年塑膠提袋比例降至5.7%，代表今年初環保署開始的擴大限塑政策有成效，讓淨灘撿到的塑膠提袋數量變少。

海洋守護專員胡介申說，儘管塑膠提袋變少，但吸管卻逐年增加，台灣一天丟棄800萬支吸管，一年就有30億支。甚至在海洋廢棄物數量比例中，從2016年開始出現「死亡交叉」，2015年時塑膠袋比例為10.4%，塑膠吸管是9.3%，但2016年塑膠吸管佔9.3%，就超越塑膠袋的8.8%，今年塑膠吸管更是達到12.8%，遠超過塑膠袋的5.7%。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，環保署有針對一次性產品制定減量里程碑，包括限用、擴大限用及禁用三個階段，現在吸管在2020年前為限用，會繼續推動減量。

(中時 )