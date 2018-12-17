驚！貓咪未結紮！罹卵巢癌機率增3倍

2018年12月17日 14:36 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

超萌貓咪發脾氣怎麼辦？據資料顯示，全台家貓數量就高達56.7萬隻，且數量持續增加中！富有20年專業「馭」貓經驗，專處理貓科疑難雜症的貓行為專家、人稱貓老爹的傑克森蓋勒克西，在動物星球頻道《管教惡貓第9季》的節目中大方分享，如何解讀人類難以理解的貓行為。像是解決家中新生兒報到後貓童之間的緊張關係，貓咪未結紮導致情緒不定、罹卵巢癌機率提高三倍！

過反覆執行貓老爹給的任務後 順利解兩隻貓之間惡劣關係。（動物星球頻道《管教惡貓第9季》提供）

原本在家中備受寵愛的小黑貓史黛拉因為新生兒艾薇莉的出現擾亂原本生活，竟然開始嫉妒小寶寶並產生敵意，不時動口動手的咬、抓來表示不滿，有次甚至還用貓掌擊中主人眼睛！經過傑克森的觀察下，發現史黛拉尾巴時常在甩動，代表牠長期處於緊張的狀態下，一不小心觸動牠的敏感神經很有可能就遭受攻擊，因此摩根與艾瑞克夫婦倆必須先從觀察史黛拉的肢體語言入門，了解牠當下的情緒起伏，適時地與牠保持距離，以免遭艾薇莉遭受池魚之殃。

貓老爹發現貓尾巴時常在甩動 代表牠長期處於緊張的狀態下 一觸動牠的敏感神經可能就會發動攻擊。（動物星球頻道《管教惡貓第9季》提供）

接下來傑克森還運用獨門「沸騰與慢燉」的絕招，以貓咪最擅長的「速度」作為出發點，利用間歇性的遊戲，讓史黛拉可以發洩旺盛的精力好掌握行蹤，避免突如其來的攻擊行為。除了史黛拉的身教之外，打造舒適居住環境也很重要！傑克森觀察當中發現史黛拉與艾薇莉同時存在的空間裡，若是視線高度相同會讓史黛拉有「被冒犯」的感覺，只要多給他一些垂直空間讓牠可以在上方俯視艾薇莉的舉動，雙方緊張關係就能緩解！

先在傑克森敏銳觀察下發現蜜西脾氣火爆的原因就在於牠尚未結紮，在荷爾蒙的作祟下情緒陰晴不定，除了會受影響外，貓老爹也提醒貓咪未結紮罹患卵巢癌的機率也會提高三倍！因此結紮成為首要完成事項，待蜜西復原後，接著他們重新認識彼此，並且規劃居家空間，清空遮蔽物減少牠們爭奪地盤的機會，還拿出「厚紙板」絕招，假設兩隻貓咪戰況一觸及發，只要用厚紙板擋住雙方的視線，就能避免眼神交流接觸，也能檔下血光之災。

(中時電子報)

貓老爹建議多給貓一些垂直空間 緊張關係就能緩解。（動物星球頻道《管教惡貓第9季》提供）