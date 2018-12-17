國道通行費欠費6.51億元 計程車比例成長近5倍

2018年12月17日 15:26 中時 李宜秦

國道通行費欠費金額逐年增多，2013年欠費0.29億元，截至今年不僅沒有減少，甚至已累計欠費6.51億元，其中計程車欠費更飆升近5倍，平均每年欠費金額增加1.44億元。立委今（17）質詢時表示，交通部應積極追討欠款。對此交通部回應，自去年起已開始追討欠費5000元以上案件，目前已追回8000餘萬。

立法院交通委員會今審查交通部高公局、航港局明年度預算，邀請交通部代理部長王國材、高公局長趙興華等人列席報告，並備質詢。

立委鄭寶清指出，國道通行費欠費金額逐年增多，每年平均增加1.44億元，截至今年為止已達6.51億元，其中計程車欠費情況最誇張，成長4.94倍。要求交通部強制追討欠費，否則欠費只會越滾越大、越欠越多，鄭寶清說，「交通部太放任，如果不繳馬上被追，誰敢不繳？」

王國材表示，欠費的車輛中，約83％是報廢車輛，或是待售出的車輛，車主就「擺爛」不繳，10％是固定惡意不繳，目前交通部已開始針對持續惡意不繳納的車輛追討。

高公局趙興華表示，目前高公局已對持續不繳的車輛加強追查，自去年開始強制執行欠費5000元以上案件、加強追討，目前已追回8000餘萬。趙興華也說，高公局會持續追討欠費，避免影響國道基金運作等。

(中時 )