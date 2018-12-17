冷氣團報到新北瓦斯中毒已11人亡 一張圖告訴你如何安全使用熱水器

2018年12月17日 14:53 中時電子報 吳家詮

入冬首波冷氣團報到，早晚已有寒意，17、18日新北低溫恐探13度，民眾除了注意保暖外，更要正確使用瓦斯熱水器，今(107)年一氧化碳中毒事故已有54例，造成11人死亡、171人受傷。黃德清特別指出，新北市有許多租屋族群，屢傳出瓦斯熱水器裝置位置不當致人死傷之事故，再次提醒租屋族要留意租處熱水器是否安裝正確，房東更負有住居安全的責任，如發生事故將「課以房東刑責」，提醒大家千萬不要掉以輕心。

據指出，經調查大多是因為屋外式熱水器裝設在通風不良場所(例如:加蓋陽台、廚房、浴室等室內空間)。新北市政府消防局長黃德清提醒市民，要注意熱水器使用安全，保持環境通風，才能保護家人免於一氧化碳中毒威脅。

消防局呼籲，瓦斯在通風不良情況下燃燒，會產生大量一氧化碳，一氧化碳無色、無味、有毒性，號稱「居家隱形殺手」，很容易在不知不覺中發生意外，防範一氧化碳中毒，應採取以下作為：

一、 保持居家通風，勿讓一氧化碳滯留於屋內。

二、 排除一氧化碳發生源，應委請合格的熱水器承裝業技術士，安裝

(更換)正確型式熱水器。(室內應換裝強制排氣型熱水器或電熱水器)

三、 提高警覺，察覺身體有異，立即開窗，亦可加裝一氧化碳警報器，

讓安全加倍。

消防局提醒，若於密閉室內空間，連續多人或長時間使用瓦斯熱水器，同時多人發生類似感冒等症狀，就要警覺是否吸入一氧化碳過量，應快開啟窗戶保持室內對流通風，將疑似中毒者移至通風處，盡速送醫。

另新北市消防局透過各項媒介進行多元宣導並推動多項防災措施，若民眾針對家中熱水器安裝有疑慮者，可向當地消防分隊申請免費居家安全訪視，另108年1月起受理補助更換熱水器(每戶最高3000元)，有需要的民眾亦可踴躍提出申請。

(中時電子報)