籲提升警戒性！蔡英文：一包豬瘟香腸將毀掉養豬產業

友善列印
工商
彭媁琳

總統蔡英文與行政院長賴清德今日中午聽取各單位對防疫非洲豬瘟的報告，蔡英文表示，養豬產業產值超過700億元，相關食品產業和服務業產值高到難以估計。蔡英文認為，非洲豬瘟疫情不亞於一場天災，呼籲各單位提升警戒性。她說中國非洲豬瘟疫情失控，往來中國和其他國家的旅客，不要帶回肉製品，一包豬瘟香腸，就將摧毀全國豬肉產業。

為防制非洲豬瘟蔓延台灣，自明（18）日零時起，旅客攜帶非洲豬瘟疫區的豬肉和製品入境，第一次開罰20萬元，第二次開罰100萬元。

總統府發言人黃重諺表示，針對中國蔓延的非洲豬瘟疫情，蔡英文與賴清德中午12點到2點，在府內聽取農委會等單位，對於防疫的相關報告。

蔡英文在會中指出，我國養豬產業產值超過700億元，相關食品產業和服務業產值高到難以估計，如果出現防疫缺口，經濟損失非常嚴重，更將是民生災難，這是國安問題，防疫大作戰，需要全民總動員。

蔡英文要求相關機關做好準備，尤其是第一線人員要繃緊神經，更要全民配合。特別是中國非洲豬瘟疫情失控，往來中國和其他國家的旅客，不要帶回肉製品，一包豬瘟香腸，就將摧毀全國豬肉產業。

上週農委會透過災防預警系統，發送訊息給民眾，希望提高對非洲豬瘟的警戒，有輿論批評是小題大作。蔡英文在會中指出，相關疫情對台灣的傷害不亞於一場天災，蔡英文除肯定政院近期防疫工作，也肯定農委會用災防系統提升警戒性。

雖然已經提高攜帶疫區肉品回國的罰則，但這幾天還是有許多民眾帶疫區肉品闖關，蔡英文提醒相關單位，宣導工作必須更為綿密，各地方政府的防疫也要更到位。

(工商 )

訴求愛與包容 長老教會呼籲立法… 台灣轉型正義資料庫 促轉會：揭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。