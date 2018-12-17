籲提升警戒性！蔡英文：一包豬瘟香腸將毀掉養豬產業

2018年12月17日 14:53 工商 彭媁琳

總統蔡英文與行政院長賴清德今日中午聽取各單位對防疫非洲豬瘟的報告，蔡英文表示，養豬產業產值超過700億元，相關食品產業和服務業產值高到難以估計。蔡英文認為，非洲豬瘟疫情不亞於一場天災，呼籲各單位提升警戒性。她說中國非洲豬瘟疫情失控，往來中國和其他國家的旅客，不要帶回肉製品，一包豬瘟香腸，就將摧毀全國豬肉產業。

為防制非洲豬瘟蔓延台灣，自明（18）日零時起，旅客攜帶非洲豬瘟疫區的豬肉和製品入境，第一次開罰20萬元，第二次開罰100萬元。

總統府發言人黃重諺表示，針對中國蔓延的非洲豬瘟疫情，蔡英文與賴清德中午12點到2點，在府內聽取農委會等單位，對於防疫的相關報告。

蔡英文在會中指出，我國養豬產業產值超過700億元，相關食品產業和服務業產值高到難以估計，如果出現防疫缺口，經濟損失非常嚴重，更將是民生災難，這是國安問題，防疫大作戰，需要全民總動員。

蔡英文要求相關機關做好準備，尤其是第一線人員要繃緊神經，更要全民配合。特別是中國非洲豬瘟疫情失控，往來中國和其他國家的旅客，不要帶回肉製品，一包豬瘟香腸，就將摧毀全國豬肉產業。

上週農委會透過災防預警系統，發送訊息給民眾，希望提高對非洲豬瘟的警戒，有輿論批評是小題大作。蔡英文在會中指出，相關疫情對台灣的傷害不亞於一場天災，蔡英文除肯定政院近期防疫工作，也肯定農委會用災防系統提升警戒性。

雖然已經提高攜帶疫區肉品回國的罰則，但這幾天還是有許多民眾帶疫區肉品闖關，蔡英文提醒相關單位，宣導工作必須更為綿密，各地方政府的防疫也要更到位。

(工商 )