台灣轉型正義資料庫 促轉會：揭露和還原加害體制

2018年12月17日 14:59 中時 張理國

促轉會今天提出半年任務度報告，促轉會發言人葉虹靈表示，如果預算審查順利，「台灣轉型正義資料庫」預定明年二月進行人力登打工作，年中希望完成三分之二登打，十月希望資料庫能完成，隨後進行測試。

葉虹靈在報告指出，台灣在民主化30年後才成立「促轉會」，成立至今有三件開創性作為，一是政府首次要有系統的面對威權時期的加害體制跟加害者的問題；第二個開創是終於首度從政府的角度要來處理國民黨的檔案；第三個開創是過去民主化三十年來，台灣處理白色恐怖的威權遺緒，幾乎都只對受難者作補償，可是在促轉會的工作裡面，首次跨出「只賠錢」的限制，開始更全方位的去關照整個受害者跟家屬。

葉虹靈說，還原歷史真相組工作重點是成立「轉型正義資料庫」，大家好像會想台灣只有上萬個受害者、沒有加害者，促轉會的成立就是要回答在這麼長的白色恐怖期間，誰受害、如何受害被關多少，被如何判刑，國家做錯了什麼？誰該負責，這個資料庫就是要回答這些問題；所以促轉會將整合「檔案局」、「國家人權博物館」的檔案資料庫，把過去加害體制作一個揭露跟還原，要去終結過去只有受害者、沒有加害者的困境。

促轉會委員尤伯祥表示，這個資料庫建立的意義就是歷史真相不是專屬促轉會，也不是專屬政府，這個歷史真相是全民共同記憶，也是歸屬於全民的財產。

對於外界質疑促轉會不應做加害者認定，尤伯祥說，外界質疑認定權是歸屬司法機關，只有司法機關才可做加害者認定，這是誤解了行政權及司法權之間的分際，司法權當然有最終的認定權，但行政機關在行使職權時本來就可以自行調查證據並認定事實，行政機關去認定加害者也有很多，當事人有爭議時可循司法救濟途徑到法院請求最後判定。

尤伯祥說，促轉條例第4條第2項就有規定促轉會要主動進行真相調查，還原人權受迫害的歷程，既然要還原人權受迫害的歷程，被害的事實同時就包含加害者是誰，無可避免促轉會一定要認同誰是加害者。

(中時 )