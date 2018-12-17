從未曝光 全球內容最完整《胡適全集》出版

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「大膽假設、小心求證」一代文豪胡適的名言，但其實他還有許多未曝光的精闢言論。今天是胡適的127歲誕辰，中央研究院胡適紀念館特別出版全球內容最完整的《胡適全集》，讓外界對他有更深入認識。

中研院胡適紀念館特今天舉行「終身大事：胡適及其友人的婚姻人生」主題特展揭幕儀式與新版《胡適全集》發表座談會，首先由中研院副院長黃進興、胡適紀念館主任潘光哲和與會嘉賓先前往胡適墓園向胡適先生行禮致意，然後於胡適紀念館舉行特展開幕剪綵儀式。

「終身大事」特展展出在五四運動背景下，胡適及其友人傅斯年、徐志摩、魯迅等在自由、民主、科學、個人主義、女子解放的新思潮下，如何面對自己的婚姻大事、如何衝撞傳統家庭價值及重塑再造中國文化習俗的故事。

因時代背景緣故，胡適資料一直都分散中美台三地，更長期缺少人力與經費，致使《胡適全集》難產多年。直至1996年，大陸安徽教育出版社才展開約2000萬字《胡適全集》的編纂計畫，並於2003年完成44冊《胡適全集》。

不過由於政治因素，安徽版《胡適全集》並無蒐羅胡適政論文字、1949年離開大陸後發表的反共言論，以及擔任中研院院長時，對台灣政治、教育、社會以及文化領域的建言。

2012年，中研院副院長的王汎森倡議重新編纂《胡適全集》，時任近代史研究所所長黃克武鼎力支持，並由潘光哲主任計畫執行。王汎森任期屆滿後，現任副院長黃進興繼續予以經費支持，今年終於順利付梓。

新版《胡適全集》檔案來源主要為胡適紀念館藏及中國社會科學院近史所1949年以前的胡適檔案數位檔，並兼搜羅自報紙、雜誌、出版品、網路等資料彙編而成，共分為《文存》、《書信集》、《時論集》、《日記》、《詩存》、《單行本論著》以及《文章編年》等60冊預計於2023年前陸續出版。

此次首先出版的是由潘光哲主編的《胡適全集：胡適時論集》8冊及《胡適全集：胡適中文書信集》5冊，為目前內容最豐富的版本。新版《胡適全集‧胡適時論集》完整收錄胡適應時而發的議論。潘光哲表示，《時論》不只可以窺見胡適觀察時局的角度，更可清楚洞悉其學養。

(中時 )

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